InícioColunistas#Coluna do Sodré
Por: Thiago Sodré

Bruna Gonçalves curte sábado e domingo de ensaios técnicos no Camarote Arpoador

A mulher de Ludmilla, musa da Grande Rio é assumidamente amante do Carnaval

Brunna Gonçalves no Camarote Arpoador - (crédito: Foto ideal Comunica)
Brunna Gonçalves no Camarote Arpoador - (crédito: Foto ideal Comunica)

A modelo e influenciadora Bruna Gonçalves marcou presença no sábado de ensaios técnicos no Camarote Arpoador, um dos espaços mais disputados da temporada pré-Carnaval no Sambódromo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Brunna Gonçalves no Camarote Arpoador
Brunna Gonçalves no Camarote Arpoador (foto: Foto ideal Comunica)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Bruna acompanhou a programação da noite, circulou pelo camarote e aproveitou a estrutura do espaço, que vem atraindo público interessado em vivenciar uma prévia do Carnaval com conforto, experiências e vista privilegiada para a Marquês de Sapucaí.

  • Google Discover Icon
TS
TS

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 10/02/2026 00:50
    SIGA
    x