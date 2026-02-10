Bruna Gonçalves curte sábado e domingo de ensaios técnicos no Camarote Arpoador

A modelo e influenciadora Bruna Gonçalves marcou presença no sábado de ensaios técnicos no Camarote Arpoador, um dos espaços mais disputados da temporada pré-Carnaval no Sambódromo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Brunna Gonçalves no Camarote Arpoador (foto: Foto ideal Comunica)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Bruna acompanhou a programação da noite, circulou pelo camarote e aproveitou a estrutura do espaço, que vem atraindo público interessado em vivenciar uma prévia do Carnaval com conforto, experiências e vista privilegiada para a Marquês de Sapucaí.