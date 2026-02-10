Vivi Noronha estreia na Sapucaí como musa do Camarote Arpoador no Carnaval do Rio

Esta é a primeira vez que Vivi vivencia a Sapucaí fazendo parte da celebração de forma ativa. Nascida e criada na comunidade do Rodo, sua presença no Sambódromo carrega um significado ligado a pertencimento, trajetória e conquista de espaço.

À frente da My Moment, marca que criou e idealizou, Vivi construiu um posicionamento baseado em identidade e autenticidade. A marca tem forte conexão com mulheres de cabelos cacheados e crespos, dialogando com temas como autoestima, individualidade e liberdade de expressão. Vivi Noronha (foto: Foto ideal comunica)

A trajetória de Vivi é marcada por constância e construção. Sem recorrer a discursos prontos, ela se tornou referência por representar, de forma prática, a possibilidade de ocupar novos espaços com trabalho e identidade.

No Camarote Arpoador, Vivi Noronha inicia sua jornada no Carnaval carioca disposta a viver e compreender a festa em sua essência, dando início a um novo capítulo de sua relação com o Carnaval do Rio.