Vivi Noronha estreia na Sapucaí como musa do Camarote Arpoador no Carnaval do Rio

Vivi Noronha estreia no Carnaval do Rio de Janeiro em 2026 como uma das musas do Camarote Arpoador. Empresária, influenciadora e criadora de conteúdo, ela passa a integrar oficialmente a festa na Sapucaí, marcando seu primeiro ano como musa.

Esta é a primeira vez que Vivi vivencia a Sapucaí fazendo parte da celebração de forma ativa. Nascida e criada na comunidade do Rodo, sua presença no Sambódromo carrega um significado ligado a pertencimento, trajetória e conquista de espaço.

À frente da My Moment, marca que criou e idealizou, Vivi construiu um posicionamento baseado em identidade e autenticidade. A marca tem forte conexão com mulheres de cabelos cacheados e crespos, dialogando com temas como autoestima, individualidade e liberdade de expressão.

A trajetória de Vivi é marcada por constância e construção. Sem recorrer a discursos prontos, ela se tornou referência por representar, de forma prática, a possibilidade de ocupar novos espaços com trabalho e identidade.

No Camarote Arpoador, Vivi Noronha inicia sua jornada no Carnaval carioca disposta a viver e compreender a festa em sua essência, dando início a um novo capítulo de sua relação com o Carnaval do Rio.

    Thiago Sodré
    10/02/2026
