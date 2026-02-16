BBB 26: o último a sair apaga a luz

Se alguém piscou, perdeu mais um participante. O BBB 26 segue naquela dinâmica em que o jogo mal esquenta e alguém já está fazendo as malas, desta vez não por votação, mas por expulsão. Com apenas um mês no ar, a saída de Edilson Capetinha marca a quarta expulsão da temporada e acende um alerta nada discreto nos bastidores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A matemática é simples e preocupante. Na primeira semana, Pedro Henrique deixou a casa. Depois veio P.A, seguido de Sol Vega. Agora, Edilson engrossa essa lista que mais parece boletim disciplinar do que retrospectiva de reality. E, para completar o cenário de tensão, Henry já havia sido desclassificado após passar mal e convulsionar duas vezes dentro do confinamento, tornando-se a quinta baixa inesperada do elenco.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O que era para ser disputa estratégica virou teste de resistência emocional e, ao que tudo indica, também de controle de danos. A cada nova saída forçada, a edição perde peças, narrativas e, principalmente, estabilidade. O público, que gosta de reviravolta, começa a se perguntar se ainda está assistindo a um jogo ou a um roteiro que se desfaz ao vivo.

Nos corredores virtuais, o comentário é um só, até quando o programa aguenta esse ritmo de baixas? Porque uma coisa é certa, se continuar assim, não vai ser o eliminado por votação que vai apagar a luz, vai ser o último sobrevivente disciplinar. E aí, meu caro leitor, não há prova do líder que resolva.