InícioColunistas#Coluna do Sodré
Por: Thiago Sodré

Carol Lekker conquista espaço no sofá mais disputado da TV e transforma teste em contratação

Após duas semanas como convidada, ela se destacou entre outras profissionais avaliadas para a vaga e garantiu o lugar

Carol Lekker - (crédito: Foto reprodução internet)
Carol Lekker - (crédito: Foto reprodução internet)

Foram duas semanas de clima tenso nos bastidores, olhares atentos da produção, comparações inevitáveis e aquela sensação de que cada comentário poderia ser decisivo. Enquanto o programa testava outras profissionais para a vaga, como quem analisa cada detalhe antes de bater o martelo, Carol Lekker fez o que realmente importa, entregou presença, opinião e personalidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Convidada inicialmente para uma participação temporária, ela entrou sem alarde, mas rapidamente mostrou que não estava ali apenas para cumprir tabela. Segurança diante das câmeras, espontaneidade na medida certa e uma leitura afiada dos assuntos colocaram seu nome em evidência quase que imediatamente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nos corredores, o burburinho era inevitável. Outras profissionais também passaram pelo teste, cada uma com seu estilo e sua estratégia. Mas Carol soube ocupar o espaço com naturalidade, sem exageros, sem afobação e sem precisar disputar no grito.

O resultado não demorou a chegar, após duas semanas de participação como convidada, Carol Lekker conquistou definitivamente a vaga, provando que talento e sintonia com o público pesam, e muito, na decisão final.

Entre avaliações, comparações e expectativas, ela transformou um simples convite em conquista. E, no jogo da televisão, quem entende o próprio valor raramente sai de cena sem aplausos.

  • Google Discover Icon
TS
TS

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 16/02/2026 16:56
    SIGA
    x