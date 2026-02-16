Carol Lekker conquista espaço no sofá mais disputado da TV e transforma teste em contratação

Foram duas semanas de clima tenso nos bastidores, olhares atentos da produção, comparações inevitáveis e aquela sensação de que cada comentário poderia ser decisivo. Enquanto o programa testava outras profissionais para a vaga, como quem analisa cada detalhe antes de bater o martelo, Carol Lekker fez o que realmente importa, entregou presença, opinião e personalidade.

Convidada inicialmente para uma participação temporária, ela entrou sem alarde, mas rapidamente mostrou que não estava ali apenas para cumprir tabela. Segurança diante das câmeras, espontaneidade na medida certa e uma leitura afiada dos assuntos colocaram seu nome em evidência quase que imediatamente.

Nos corredores, o burburinho era inevitável. Outras profissionais também passaram pelo teste, cada uma com seu estilo e sua estratégia. Mas Carol soube ocupar o espaço com naturalidade, sem exageros, sem afobação e sem precisar disputar no grito.

O resultado não demorou a chegar, após duas semanas de participação como convidada, Carol Lekker conquistou definitivamente a vaga, provando que talento e sintonia com o público pesam, e muito, na decisão final.

Entre avaliações, comparações e expectativas, ela transformou um simples convite em conquista. E, no jogo da televisão, quem entende o próprio valor raramente sai de cena sem aplausos.