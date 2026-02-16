Camarote Nº1 celebra 35 anos com famoso bolo assinado por Denilson Lima e "parabéns" na Sapucaí

O Camarote Nº1 transforma a própria história em celebração, trinta e cinco anos após sua estreia na Marquês de Sapucaí. Em meio ao ritmo da avenida e à energia do Carnaval carioca, o espaço prepara um dos momentos mais emblemáticos desta edição: um parabéns coletivo para marcar oficialmente as três décadas e meia de trajetória.

A criação do bolo leva a assinatura do confeiteiro Denilson Lima, pensado especialmente para homenagear a data. A peça, desenvolvida sob medida para o Camarote Nº1, traduz em forma e conceito a identidade que consolidou o espaço como um dos mais desejados da folia.

O momento foi conduzido por Sabrina e Karina Sato, Paolla Oliveira, Mayara Lima e Ju Ferraz Silvia Braz, que celebraram a data ao lado convidados especiais, entre eles Mariana Goldfarb, Maria e Antônio Oliva, filhos do fundador do Nº1, Luiza Sobral, além de Marcio Esher e Flavio Sarahyba, sócios do espaço.

Mais do que uma comemoração, o marco de 35 anos reforça a trajetória de um espaço que, ao longo das décadas, uniu entretenimento, visibilidade e experiências exclusivas na maior festa popular do país.

Sobre a Holding Clube

Grupo especializado em comunicação e marketing de experiência há mais de 30 anos no mercado, sob o comando dos sócios Marcio Esher, Juliana Ferraz e Priscila Pellegrini. O Grupo conta com as agências Banco_, Roda Trade, Samba, Cross Networking, Storymakers e Auíri em seu guarda-chuva, que se complementam para oferecer formas inovadoras de envolver o público e as marcas, transformando a experiência em um momento inesquecível para todos. A companhia também dispõe de uma plataforma proprietária, o Clube Nº1, que comporta experiências como o Camarote Nº1, Réveillon Arcanjos Nº1, uma Área Nº1 no Tomorrowland Brasil, além de uma linha de produtos licenciados.