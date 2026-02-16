Paolla Oliveira troca Arpoador por Camarote N1 e deixa recado nas entrelinhas

Depois de anos reinando absoluta à frente da bateria da Acadêmicos do Grande Rio, Paolla Oliveira decidiu mostrar que, no Carnaval, também sabe mudar de rota. Longe do posto de Rainha, a atriz reapareceu na Marquês de Sapucaí pela primeira vez desde que entregou a coroa, mas, para surpresa de muitos, não deu as caras no tradicional Camarote Arpoador, reduto quase oficial da escola.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em vez disso, Paolla surgiu radiante no Camarote N1, espaço que, segundo ela mesma relembrou, foi um dos primeiros que frequentou quando começou a viver intensamente o Carnaval carioca. Uma volta às origens, como fez questão de destacar, com direito a discurso sobre liberdade, novos ares e a possibilidade de circular sem amarras.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A escolha, claro, não passou despercebida. Em tempos em que cada passo na Sapucaí vira manchete, trocar o camarote ligado à antiga casa por outro endereço badalado soa como recado sutil, daqueles que dispensam explicações longas. Paolla, elegante, tratou de minimizar qualquer clima, dizendo que agora pode estar onde quiser, leve, solta e feliz.

Nos bastidores, o burburinho foi inevitável. Mas, se depender da atriz, a fase é de celebrar novos ciclos, reencontrar velhos conhecidos e provar que, mesmo sem coroa, continua sendo um dos nomes mais comentados da avenida. Afinal, há reinados que acabam, mas o protagonismo, esse, parece que não sai de cena tão cedo.