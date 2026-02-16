Ricky Martin curte noite de desfiles, vira atração no N1 e aplaude a Portela como veterano de avenida

O Carnaval do Rio ganhou sotaque porto-riquenho na primeira noite de desfiles do Grupo Especial. Ricky Martin escolheu o Brasil para mergulhar na folia e fez questão de viver tudo como manda o figurino, chegou cedo, garantiu lugar estratégico na grade do Camarote N1 e aguardou ansiosamente a passagem da sua querida Portela pela Marquês de Sapucaí.
E não foi presença protocolar, daquelas que aparecem cinco minutos para foto e desaparecem. Ricky passou a noite inteirinha em pé, dançando, sorrindo, cantando e aplaudindo como um verdadeiro apaixonado por escola de samba. Quando a Portela entrou na avenida, o astro levantou, vibrou e bateu palmas com entusiasmo de quem entende o peso da águia azul e branca na história do Carnaval.
A movimentação no N1, claro, ganhou outro nível. A cada passo do cantor, uma legião de celulares se erguia no ar, numa mistura de tietagem e incredulidade. O camarote virou praticamente uma extensão do palco, com convidados disputando um ângulo para fotografar o artista de pertinho.
Entre amigos, risadas e muito samba no pé, Ricky mostrou que sabe ser popstar no mundo inteiro, mas também sabe ser folião raiz quando quer. E se a ideia era passar discreto, falhou com sucesso, porque sua presença transformou a noite em um verdadeiro frisson digno de headliner internacional em plena Sapucaí.