InícioColunistas#Coluna do Sodré
Por: Thiago Sodré

Ricky Martin curte noite de desfiles, vira atração no N1 e aplaude a Portela como veterano de avenida

Popstar internacional troca turnê por tamborim, chega cedo à Sapucaí e transforma camarote em ponto de peregrinação fashion

Rick Martin - (crédito: Foto Alexandre Picchetto)
Rick Martin - (crédito: Foto Alexandre Picchetto)

O Carnaval do Rio ganhou sotaque porto-riquenho na primeira noite de desfiles do Grupo Especial. Ricky Martin escolheu o Brasil para mergulhar na folia e fez questão de viver tudo como manda o figurino, chegou cedo, garantiu lugar estratégico na grade do Camarote N1 e aguardou ansiosamente a passagem da sua querida Portela pela Marquês de Sapucaí.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

E não foi presença protocolar, daquelas que aparecem cinco minutos para foto e desaparecem. Ricky passou a noite inteirinha em pé, dançando, sorrindo, cantando e aplaudindo como um verdadeiro apaixonado por escola de samba. Quando a Portela entrou na avenida, o astro levantou, vibrou e bateu palmas com entusiasmo de quem entende o peso da águia azul e branca na história do Carnaval.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A movimentação no N1, claro, ganhou outro nível. A cada passo do cantor, uma legião de celulares se erguia no ar, numa mistura de tietagem e incredulidade. O camarote virou praticamente uma extensão do palco, com convidados disputando um ângulo para fotografar o artista de pertinho.

Entre amigos, risadas e muito samba no pé, Ricky mostrou que sabe ser popstar no mundo inteiro, mas também sabe ser folião raiz quando quer. E se a ideia era passar discreto, falhou com sucesso, porque sua presença transformou a noite em um verdadeiro frisson digno de headliner internacional em plena Sapucaí.

  • Google Discover Icon
TS
TS

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 16/02/2026 17:32
    SIGA
    x