Por: Thiago Sodré

Flora e Babi Cruz apostam em tratamentos estéticos para o Carnaval

Em clima de Carnaval, Flora Cruz e Babi Cruz decidiram investir no autocuidado para viver a folia com ainda mais confiança.

Flora Cruz - (crédito: Foto divulgação)
Flora Cruz - (crédito: Foto divulgação)

.Mãe e filha se entregaram aos cuidados da Dra. Cris Pessôa , especialista em Harmonização Facial , que desenvolveu protocolos personalizados para cada uma.

Babi revelou que a busca pelos tratamentos está ligada à sua autoestima, abalada após a perda de Arlindo Cruz. Já Flora procurou a Dentista por não estar satisfeita com o nariz e com o perfil facial, especialmente por conta da papada. Em tratamento de emagrecimento com Monjauro, ela precisou adiar a lipoaspiração, já que o procedimento é contraindicado durante o uso da medicação.

Babi Cruz
Babi Cruz (foto: Foto divulgação)

Como alternativa, a Dra. Cris realizou preenchimento de mento para projeção do queixo, rinomodelação com ácido hialurônico, aplicação de toxina botulínica para elevar o olhar e protocolos de pele para garantir mais viço e luminosidade. Flora também teve ajustes em lentes de contato dentais, garantindo segurança ao sorrir diante das câmeras, especialmente neste período em que estará à frente do Band Folia.

Flora Cruz e Cris Pessoa
Flora Cruz e Cris Pessoa (foto: Foto divulgação)

Babi passou por procedimentos semelhantes, com acréscimo de toxina botulínica no pescoço, para suavizar os colares de rugas e definir o contorno do rosto.
Segundo a Dra. Cris Pessoa, “Babi e Flora estão muito felizes e realizadas com os resultados”.

TS
TS

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 16/02/2026 17:47
