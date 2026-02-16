Ronaldo Fenômeno e Celina Locks curtem o N1, mas noite termina em clima tenso e lágrimas discretas

A noite prometia romance, sintonia e muitos brindes no Camarote N1, mas acabou rendendo um roteiro digno de novela das nove. Ronaldo Nazário, o eterno Fenômeno, chegou acompanhado de Celina Locks e, à primeira vista, o casal parecia em perfeita harmonia, trocando sorrisos e curtindo os desfiles na Marquês de Sapucaí como qualquer apaixonado em noite de festa.

O clima era leve, animado, com os dois atentos às escolas que cruzavam a avenida, entre um comentário aqui e outro ali. Mas bastou um intervalo entre desfiles para que os olhares mudassem de direção e o tom da conversa ganhasse outra temperatura. Nada espalhafatoso, nenhum escândalo público, apenas aquela tensão silenciosa que só os mais atentos conseguem perceber.

E foi exatamente ali, no alto do camarote, que este colunista notou a mudança. Gestos contidos, semblantes fechados e, minutos depois, Celina visivelmente emocionada, tentando manter a discrição enquanto enxugava lágrimas discretas antes de deixar o espaço ao lado do ex-jogador.

A saída foi rápida, quase estratégica, como quem prefere encerrar o capítulo antes que ele ganhe plateia maior. O motivo do desentendimento, claro, ficou entre quatro paredes, ou melhor, entre grades e camarotes. Mas, na Sapucaí, onde tudo vira enredo, até um silêncio pode soar mais alto que o samba.