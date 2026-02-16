Virgínia vira a noite na Sapucaí, sobe ao palco do Arpoador e mostra que está pronta para reinar

O domingo foi daqueles que testam fôlego até de atleta olímpico, mas Virgínia Fonseca mostrou que, quando o assunto é Carnaval, disposição não falta. A rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio marcou presença na Marquês de Sapucaí, escolheu o Camarote Arpoador como base e fez do espaço praticamente um ensaio técnico particular.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Atenta, observadora e estrategista, Virgínia acompanhou de perto o desempenho das outras rainhas, de olho em cada detalhe, cada coreografia, cada interação com o público. Nada escapava. Do alto do camarote reservado, analisava tudo com aquele sorriso no rosto que mistura simpatia e competitividade silenciosa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Mas não ficou só na teoria. A influenciadora subiu ao palco do Arpoador, sambou, interagiu com o público e mostrou que está mais do que preparada para encarar a avenida. Teve carão, teve passinho ensaiado e teve muita disposição. Quem estava por lá viu que ela não economizou energia, muito menos carisma.

Virgínia foi com tudo e atravessou a madrugada no espaço da escola, virando a noite como quem sabe que reinar exige presença constante. Se alguém ainda tinha dúvida sobre o preparo da loira para o desfile, o recado foi dado ali mesmo, entre um tamborim e outro, porque na Sapucaí não basta ter coroa, é preciso mostrar serviço.