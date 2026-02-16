Ícaro Moraes lança "Cheiro de Poder", música inspirada no perfume de Virginia Fonseca.

O cantor sertanejo Ícaro Moraes resolveu causar e lançou a música “Cheiro de Poder”, inspirada nada mais, nada menos, que no perfume da influenciadora Virginia Fonseca. A letra, cheia de referências a poder, presença e impacto, foi suficiente para deixar os fãs atentos e levantar a sobrancelha dos curiosos. Coincidência? Nem todo mundo achou.

Icaro Moraes

E tem mais: Ícaro e Virginia foram vistos juntos recentemente na quadra da Grande Rio, no Rio de Janeiro. Segundo pessoas próximas, o clima era de total descontração, com samba, risadas e muita resenha rolando solta. Foi justamente nesse encontro que o cantor aproveitou o momento para apresentar a música à influenciadora pessoalmente. A cena não passou despercebida por quem estava por perto.

A homenagem caiu na boca do povo e rapidamente começou a repercutir entre fãs e páginas de entretenimento. O grande mistério agora é: como Virginia reagiu ao ouvir a música inspirada nela? Sorriso, surpresa ou silêncio estratégico? O fato é que “Cheiro de Poder” já está disponível nas plataformas digitais e o burburinho só aumenta.