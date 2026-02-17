Juliana Paes brilha em seu retorno à Sapucaí e Viradouro larga como favorita ao título

O que era para ser apenas mais um desfile virou acontecimento, e dos grandes. Juliana Paes retornou à Marquês de Sapucaí com aquele brilho que mistura carisma, segurança e uma pitada de “eu sei que vocês sentiram saudade”. À frente da bateria da Unidos do Viradouro, ela não apenas atravessou a avenida, ela dominou. Sorriso calculado, samba no pé afiado e uma presença que transformou cada câmera em mera coadjuvante.

Enquanto isso, do outro lado da rivalidade que move o Carnaval carioca, a Acadêmicos do Grande Rio apostou alto na emoção e no luxo. O grande homenageado da noite foi Mestre Ciça, celebrado com pompa, respeito e uma bateria que parecia tocar com o coração na ponta das baquetas. Nada discreto, nada econômico, tudo grandioso como manda o figurino quando o assunto é Sapucaí.

E quando o público achou que já tinha visto de tudo, veio o momento nostalgia que fez até jurado esquecer a prancheta. A releitura histórica de Luma de Oliveira subindo no carro alegórico ao lado da bateria foi o ápice da noite. A cena incendiou arquibancadas, frisas, camarotes e arrancou aplausos até de quem costuma manter a pose técnica. Foi espetáculo, foi memória afetiva, foi aquele tipo de imagem que vira assunto no dia seguinte e comparação pelos próximos dez anos.

No fim das contas, a Viradouro sai da avenida com cara de favorita, desfile redondo, impacto visual e uma rainha que sabe exatamente o tamanho do próprio reinado. Já a Grande Rio mostrou que tradição e ousadia podem andar de mãos dadas, desde que embaladas por uma bateria que sabe fazer a Sapucaí tremer.

Se depender do burburinho pós-desfile, o título já tem disputa acirrada garantida. E que vença quem fez o coração da avenida bater mais forte.