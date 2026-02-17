Marvvila e Acadêmicos do Grande Rio comandam a Feijoada da Apuração no Fairmont Rio

O Fairmont Rio de Janeiro Copacabana realiza, no dia 18 de fevereiro, a terceira edição da Feijoada da Apuração, um encontro que transforma a expectativa pelos resultados do desfile das escolas de samba em uma celebração marcada por sofisticação, música e alta gastronomia. Em parceria com o Camarote Arpoador, o evento consolida-se como um dos programas mais aguardados do pós-Carnaval carioca.

A programação musical da Feijoada da Apuração 2026 tem como destaque a cantora Marvvila, um dos nomes mais relevantes do pagode contemporâneo, sendo uma das poucas mulheres no gênero musical. Além da trajetória consolidada nos palcos, a artista participou do The Voice e da 23ª edição do Big Brother Brasil. Seu show imprime ao evento uma atmosfera vibrante, com repertório envolvente e energia carnavalesca.

Na sequência, a bateria da Acadêmicos do Grande Rio entra em cena levando ao salão a força do samba e a pulsação característica da Sapucaí, ampliando a atmosfera de celebração que marca o evento. Para encerrar, um DJ assume o comando, mantendo o ritmo da festa ao longo da tarde.

A curadoria gastronômica leva a assinatura do chef executivo Jérôme Dardillac, que apresenta uma feijoada clássica como estrela do menu, executada com técnica e ingredientes de alta qualidade. A experiência começa com um buffet de saladas e pães artesanais, reunindo combinações criativas como lentilhas com salmão defumado e maçã verde, além de uma seleção variada de folhas, grãos e vegetais.

No buffet quente, o público encontra iguarias tradicionais como carne seca, costela defumada, calabresa, paio e lombo, acompanhados por arroz, feijão, farofa, couve mineira com bacon crocante e laranja Bahia. Completam a oferta pratos o émincé de frango grelhado ao molho Café de Paris e écrasé de batatas com alho-poró confitado.

O menu contempla ainda uma versão vegana da feijoada, desenvolvida com o mesmo cuidado e criatividade, garantindo opções inclusivas para diferentes perfis alimentares. Para encerrar, a mesa de sobremesas se destaca pela variedade e apuro, com clássicos da casa como o famoso pudim de leite Fairmont, brigadeirão de chocolate, brigadeiros e beijinhos, além de cuscuz com leite condensado, cocada de maracujá, pé de moleque, tartelette de limão e mousse diet de frutas vermelhas.

A experiência é coroada por um serviço de bebidas à vontade, que inclui caipirinhas clássicas assinadas pelo mixologista Cassiano Melo, além de cervejas, refrigerantes, sucos e água, compondo o clima de celebração com o padrão de excelência característico do Fairmont.