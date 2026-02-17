Edmundo vira atração no camarote Arpoador e transforma segundo dia de desfiles em espetáculo particular

Se dentro da avenida as escolas disputavam décimos preciosos, fora dela quem roubou a cena foi Edmundo. O eterno Animal curtiu o segundo dia de desfiles ao lado da esposa no badalado camarote Arpoador e, como era de se esperar, não passou despercebido, pelo contrário, virou ponto turístico.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Com fama de “Dama de Animal” nas brincadeiras de quem estava por perto, ele circulou pela frisa do espaço da Acadêmicos do Grande Rio como se estivesse em casa. Cantou samba-enredo do início ao fim, arriscou passos coreografados e posou pacientemente para fotos com fãs que faziam fila, alguns ainda com camisa de clube na memória e outros já rendidos ao clima carnavalesco.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Mas se alguém achou que ele ficaria em cima do muro, se enganou. Entre um clique e outro, Edmundo fez questão de declarar torcida à Beija-Flor de Nilópolis, mostrando que no Carnaval também existe rivalidade saudável e paixão declarada. E olha que a Grande Rio estava ali, logo ao lado, mas o ex-jogador nunca foi exatamente adepto da discrição.
No fim das contas, enquanto as escolas brilhavam na Sapucaí, o camarote ganhou seu próprio espetáculo. Porque quando o Animal resolve sambar, meu bem, a noite automaticamente ganha um protagonista inesperado