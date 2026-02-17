Iza assume romance na Sapucaí com direito a olhares e beijos apaixonados

Chega de mistério, chega de “somos só amigos”. Iza, 35, escolheu a Marquês de Sapucaí como cenário para assumir de vez o namoro com João Vitor Silva, 29, e fez isso do jeito que o público gosta, com intensidade, presença e zero economia de romance.

Em um camarote badalado na madrugada desta terça-feira, 17, o casal surgiu trocando olhares profundos, daqueles que dispensam legenda, e beijos apaixonados que confirmaram o que os bastidores já cochichavam há semanas. Nada de fugir dos flashes, pelo contrário, eles se mostraram à vontade, sorridentes e claramente decididos a não esconder mais nada.

Entre um samba e outro, vieram os abraços demorados, as mãos entrelaçadas e a cumplicidade de quem sabe que está sendo observado, mas não se importa. A cena rapidamente virou assunto nos corredores da folia, porque quando uma estrela do porte de Iza resolve assumir um romance em plena Sapucaí, não há como passar despercebida.

Se antes eram apenas rumores, agora é oficial, com direito a trilha sonora de bateria e clima de novela das nove. E pelo que se viu na avenida, esse casal não tem medo de viver o amor sob os holofotes.