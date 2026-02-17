Maísa surge poderosa no camarote N1 e vira assunto no segundo dia de desfiles

Se tem alguém que cresceu diante das câmeras e aprendeu cedo a dominar qualquer ambiente, esse alguém é Maisa Silva. A artista marcou presença no badalado camarote N1, na Marquês de Sapucaí, durante o segundo dia de desfiles do Grupo Especial, e provou que não perde um capítulo sequer quando o assunto é Carnaval.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre um clique e outro, Maísa circulou pelo espaço com desenvoltura, posou para fotos, conversou com convidados e acompanhou atenta a passagem das escolas pela avenida. Nada de postura blasé, ela realmente parecia interessada em cada detalhe, sambando discretamente e vibrando com os momentos mais empolgantes da noite.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A atriz e apresentadora não ficou de fora da folia e fez questão de prestigiar as agremiações que disputavam décimos preciosos na avenida. Jovem, carismática e cada vez mais consolidada como nome forte do entretenimento, Maísa mostrou que transita com facilidade entre estúdios de TV e camarotes de luxo.

Na Sapucaí, onde todo mundo quer aparecer, ela não precisou fazer esforço, bastou chegar para virar assunto. Porque quando Maísa pisa no evento, meu bem, o flash encontra o foco sozinho.