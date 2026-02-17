InícioColunistas#Coluna do Sodré
Por: Thiago Sodré

Carla Diaz, Fernanda Paes Leme e Fabiana Karla transformam o camarote N1 em point das estrelas

Trio de atrizes curte o segundo dia de folia na Sapucaí, posa para fotos e mostra que sabe aproveitar o Carnaval com leveza e muito carisma

Carla Diaz, Fernanda Paes Leme e Fabiana Karla - (crédito: Roberto Narciso)
Carla Diaz, Fernanda Paes Leme e Fabiana Karla - (crédito: Roberto Narciso)

Se a avenida fervia com as escolas do Grupo Especial, o camarote N1 não ficou atrás no quesito brilho. Carla Diaz, Fernanda Paes Leme e Fabiana Karla marcaram presença no segundo dia de desfiles e rapidamente viraram um dos assuntos mais comentados entre os convidados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Entre brindes, selfies e muita conversa animada, o trio acompanhou atento a passagem das agremiações pela Marquês de Sapucaí. Carla apostou no carisma que a acompanha desde a infância na TV, Fernanda esbanjou espontaneidade, enquanto Fabiana garantiu boas risadas e aquele alto-astral que contagia qualquer ambiente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nada de postura blasé ou presença protocolar, as três realmente curtiram a noite, sambaram nos intervalos e atenderam fãs com simpatia. Em meio a tanto luxo e produção impecável, ficou claro que o verdadeiro destaque do camarote foi a combinação de talento, irreverência e presença de palco mesmo fora dele.

Porque no Carnaval carioca é assim, tem desfile na avenida e tem espetáculo paralelo nos camarotes. E quando esse trio se reúne, meu bem, a folia ganha elenco de primeira linha.

  • Google Discover Icon
TS
TS

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 17/02/2026 20:09
    SIGA
    x