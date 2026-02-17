Carla Diaz, Fernanda Paes Leme e Fabiana Karla transformam o camarote N1 em point das estrelas

Se a avenida fervia com as escolas do Grupo Especial, o camarote N1 não ficou atrás no quesito brilho. Carla Diaz, Fernanda Paes Leme e Fabiana Karla marcaram presença no segundo dia de desfiles e rapidamente viraram um dos assuntos mais comentados entre os convidados.

Entre brindes, selfies e muita conversa animada, o trio acompanhou atento a passagem das agremiações pela Marquês de Sapucaí. Carla apostou no carisma que a acompanha desde a infância na TV, Fernanda esbanjou espontaneidade, enquanto Fabiana garantiu boas risadas e aquele alto-astral que contagia qualquer ambiente.

Nada de postura blasé ou presença protocolar, as três realmente curtiram a noite, sambaram nos intervalos e atenderam fãs com simpatia. Em meio a tanto luxo e produção impecável, ficou claro que o verdadeiro destaque do camarote foi a combinação de talento, irreverência e presença de palco mesmo fora dele.

Porque no Carnaval carioca é assim, tem desfile na avenida e tem espetáculo paralelo nos camarotes. E quando esse trio se reúne, meu bem, a folia ganha elenco de primeira linha.