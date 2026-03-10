Paredão controverso pode virar o jogo entre Babu e Milena

Terça-feira é dia de tensão no reality e, desta vez, o paredão promete mais do que apenas uma eliminação: pode provocar uma verdadeira reviravolta no jogo. Embora três participantes estejam na berlinda — Babu Santana, Milena e Chaiany — o embate real gira em torno de dois nomes que dominaram as discussões da semana: Babu e Milena.

Nas redes sociais, a sensação é de que Babu Santana estaria com os dias contados dentro da casa. A pressão digital, os comentários inflamados e as torcidas organizadas parecem apontar para uma eliminação praticamente inevitável. Só que, como todo veterano de reality sabe, o barulho da internet nem sempre representa o silêncio estratégico do chamado “público do sofá”, aquele que vota de verdade e costuma surpreender.

E é justamente aí que mora o perigo — ou a virada de roteiro.

Uma enquete do portal UOL aponta um cenário que vai na contramão do que domina as redes: com mais de 51% dos votos na consulta popular do site, quem aparecia como possível eliminada era Milena. Caso esse resultado se confirme na votação oficial, a chamada “zebra” da semana pode mesmo acontecer.

O detalhe que torna tudo ainda mais irônico é que a própria Milena foi uma das responsáveis diretas por montar o quebra-cabeça deste paredão.

Conhecida dentro da casa como Tia Milena, ela conquistou o anjo da semana e, ao lado de um dos líderes, Jonas, acabou indicando Babu Santana diretamente para a berlinda. A decisão teve efeito dominó. Ao imunizar Ana Paula Renault — que era justamente o alvo da liderança formada por Jonas e Alberto — Milena acabou entrando no radar da casa e terminou no paredão ao lado de Chaiany.

A trama se completou com o contragolpe: Jordana puxou Chaiany para a disputa, mas conseguiu escapar na prova do bate e volta, deixando as duas adversárias expostas ao julgamento do público.

Se a enquete refletir o resultado real, a saída de Milena pode provocar um terremoto estratégico dentro do jogo. Isso porque enfraqueceria diretamente a movimentação de Ana Paula Renault, considerada uma das protagonistas da temporada, que enxerga na permanência de Babu uma espécie de termômetro da aprovação do público.

Por outro lado, a permanência dele poderia injetar confiança nos grupos rivais, que aguardam justamente um sinal de que a favorita não é tão imbatível quanto parece.

No fim das contas, este paredão deixou de ser apenas mais uma votação da semana e virou um teste de forças entre narrativa, estratégia e percepção do público.

E se a tal zebra realmente passar correndo pelo gramado do reality, muita gente que hoje comemora nas redes pode acabar assistindo à eliminação com cara de surpresa no sofá. Porque, em reality show, a internet grita — mas quem decide mesmo é o voto.