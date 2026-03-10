Influenciador do Rancho do Maia vira réu e pode parar atrás das grades após suposto "golpe do amor" de mais de R$ 200 mil

Babado daqueles que parece roteiro de novela, mas acabou virando caso de polícia. A Justiça de São Paulo determinou a prisão preventiva do influenciador Luís Felipe de Oliveira, mais conhecido nas redes sociais como Felipe Heystee. A decisão veio após denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo, que investiga o criador de conteúdo por aplicar o chamado “golpe do amor”.

De acordo com o promotor Renan Mendes Rodriguez, o influenciador teria causado um prejuízo de cerca de R$ 208 mil a um homem que acreditava estar vivendo um relacionamento com uma mulher. A história, segundo a investigação, teria sido construída a partir de um perfil falso criado em redes sociais e aplicativos de mensagens.

A decisão foi assinada na quarta-feira, 4 de março, mesma data em que a 1ª Vara Criminal de Cotia, na Grande São Paulo, aceitou a denúncia contra o influenciador e o tornou réu pelo crime de estelionato cometido por meio de fraude eletrônica.

Atendendo a um pedido da Promotoria, a Justiça também determinou o bloqueio e o sequestro de bens e valores ligados ao investigado, até atingir o montante equivalente ao prejuízo apontado pelas investigações.

Segundo o Ministério Público, o suposto golpe teria sido conduzido de forma paciente e estratégica. As autoridades apontam que o influenciador teria se passado por uma mulher nas redes para iniciar um relacionamento virtual com a vítima. Ao longo de mais de dois anos de conversas, ele teria explorado a fragilidade emocional do homem para pedir transferências de dinheiro e outras vantagens financeiras.

Agora, com a denúncia aceita e a ordem de prisão preventiva decretada, o caso passa a seguir na Justiça e promete novos desdobramentos — daqueles que fazem a internet parar para acompanhar cada capítulo