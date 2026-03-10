InícioColunistas#Coluna do Sodré
Por: Thiago Sodré

Influenciador do Rancho do Maia vira réu e pode parar atrás das grades após suposto "golpe do amor" de mais de R$ 200 mil

Decisão da Justiça de São Paulo manda prender Felipe Heystee, acusado de criar perfil falso para enganar vítima em relacionamento virtual que durou mais de dois anos

Felipe Heystee - (crédito: Foto reprodução internet)
Felipe Heystee - (crédito: Foto reprodução internet)

Babado daqueles que parece roteiro de novela, mas acabou virando caso de polícia. A Justiça de São Paulo determinou a prisão preventiva do influenciador Luís Felipe de Oliveira, mais conhecido nas redes sociais como Felipe Heystee. A decisão veio após denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo, que investiga o criador de conteúdo por aplicar o chamado “golpe do amor”.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De acordo com o promotor Renan Mendes Rodriguez, o influenciador teria causado um prejuízo de cerca de R$ 208 mil a um homem que acreditava estar vivendo um relacionamento com uma mulher. A história, segundo a investigação, teria sido construída a partir de um perfil falso criado em redes sociais e aplicativos de mensagens.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A decisão foi assinada na quarta-feira, 4 de março, mesma data em que a 1ª Vara Criminal de Cotia, na Grande São Paulo, aceitou a denúncia contra o influenciador e o tornou réu pelo crime de estelionato cometido por meio de fraude eletrônica.

Atendendo a um pedido da Promotoria, a Justiça também determinou o bloqueio e o sequestro de bens e valores ligados ao investigado, até atingir o montante equivalente ao prejuízo apontado pelas investigações.

Segundo o Ministério Público, o suposto golpe teria sido conduzido de forma paciente e estratégica. As autoridades apontam que o influenciador teria se passado por uma mulher nas redes para iniciar um relacionamento virtual com a vítima. Ao longo de mais de dois anos de conversas, ele teria explorado a fragilidade emocional do homem para pedir transferências de dinheiro e outras vantagens financeiras.

Agora, com a denúncia aceita e a ordem de prisão preventiva decretada, o caso passa a seguir na Justiça e promete novos desdobramentos — daqueles que fazem a internet parar para acompanhar cada capítulo

  • Google Discover Icon
TS
TS

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 10/03/2026 14:27
    SIGA
    x