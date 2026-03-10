Influenciador acusado de "golpe do amor" também ensinava táticas suspeitas em cursos na internet

A história envolvendo o influenciador Luís Felipe de Oliveira, mais conhecido nas redes como Felipe Heystee, ganha novos capítulos dignos de novela policial. Após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça de São Paulo por suspeita de aplicar o chamado “golpe do amor”, surgiram relatos de que o criador de conteúdo também oferecia cursos ensinando práticas consideradas fraudulentas na internet.

Segundo informações que circulam nas redes e entre usuários que afirmam ter tido acesso ao material, o influenciador ensinaria diferentes estratégias usadas em golpes virtuais. A primeira delas seria justamente a que aparece no centro das investigações conduzidas pelo Ministério Público de São Paulo: criar perfis falsos, geralmente se passando por mulheres, para iniciar relações virtuais com pessoas — muitas vezes idosas ou emocionalmente vulneráveis — e, a partir disso, solicitar dinheiro.

Outro método citado nesses conteúdos seria um esquema envolvendo vendas em redes sociais. A estratégia consistiria em anunciar produtos por meio de stories e, após receber pagamentos, alegar que a conta teria sido hackeada para evitar a entrega das mercadorias.

Ainda de acordo com os relatos, um terceiro tipo de prática ensinada envolveria convencer alguém a ir até a casa de outra pessoa e subtrair objetos, como caixas de som ou eletrônicos.

As acusações surgem justamente no momento em que a Justiça aceita a denúncia contra o influenciador por estelionato eletrônico, após investigação que aponta um prejuízo de cerca de R$ 208 mil a uma vítima que acreditava estar vivendo um relacionamento amoroso virtual. O caso segue em andamento e ainda será analisado pela Justiça, enquanto novas revelações continuam colocando o nome do influenciador no centro de uma verdadeira tempestade nas redes.