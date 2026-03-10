Solange Couto caí em desgraça ao entrar no BBB e reversão de carreira será difícil

A entrada estratégica de Solange Couto no Big Brother Brasil 26, que parecia uma tentativa clara de reposicionamento de imagem, pode estar se transformando em um grande tiro pela culatra. A atriz, que construiu uma trajetória sólida na televisão brasileira, vinha passando por um período de menor exposição e enxergou no reality a chance de se reconectar com o grande público.

Dentro da casa, porém, o cenário tem sido bem diferente do esperado. Falas consideradas problemáticas e carregadas de preconceitos, além de uma postura vista por parte do público como soberba, acabaram colocando a artista no centro de críticas nas redes sociais.

Esse desgaste precoce já levanta um alerta sobre o futuro da atriz fora do programa. Caso enfrente um paredão nas próximas semanas, há quem aposte que Solange pode sair do reality com um alto índice de rejeição, o que tornaria o pós-programa especialmente delicado.

O histórico recente do reality mostra que esse tipo de situação pode deixar marcas profundas na carreira. Nomes como Karol Conká, Projota e MC Guimê entraram no programa com carreiras fortes e populares, mas viram a imagem pública sofrer abalos importantes após suas passagens pelo confinamento.

No caso de Solange Couto, a expectativa inicial era de resgate de popularidade. Mas, se a percepção negativa continuar crescendo fora da casa, o que era para ser uma retomada pode acabar se tornando um dos pós-BBB mais difíceis da história recente do reality.