Próxima parada de Eita, Lucas!, Petrolina, recebe Lucas Guimarães, como popstar

A caravana do programa Eita, Lucas! continua cruzando o Brasil e, desta vez, desembarcou em Petrolina, no interior de Pernambuco. A chegada do apresentador Lucas Guimarães movimentou a cidade e foi marcada por uma recepção digna de popstar, com fãs acompanhando de perto cada gravação pelas ruas e pontos turísticos da região.

À frente do Eita, Lucas!, exibido aos sábados pelo SBT, Lucas tem mostrado força tanto nas redes sociais quanto na televisão aberta. A atração frequentemente aparece disputando posições de destaque na audiência e consolidando a emissora no segundo lugar em diversas praças quando entra no ar.

Boa parte desse sucesso vem de uma estratégia que o apresentador soube aproveitar bem: levar para a televisão quadros que já faziam barulho nas redes sociais. A mistura entre a espontaneidade da internet e a estrutura da TV acabou criando um formato leve, dinâmico e bastante próximo do público.

Em Petrolina, vários quadros do programa estão sendo gravados em diferentes pontos da cidade, reforçando a proposta itinerante da atração. Entre eles estão Eita Glória, em uma gravação com violinista e outra em uma vinícola da região, Lucas por Aí, com edições especiais sobre a Páscoa e também sobre o São João, além do divertido Carona da Sorte, gravado às margens do Rio São Francisco, e o já conhecido Pegue o Que Der, um dos momentos mais aguardados pelo público.

O curioso é que o programa começou no SBT apenas como uma atração externa, focada em gravações nas ruas e contato direto com o público. O formato, porém, ganhou tanta força que acabou conquistando também espaço dentro dos estúdios da emissora. Hoje, Eita, Lucas! aposta justamente nessa mistura entre palco e estrada, mantendo como principal marca a proximidade com quem acompanha o apresentador por todo o país