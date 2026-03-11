Ex-Fazendas se preparam para revanche no ringue do Fight Music Show

O clima de rivalidade que começou nos realities promete ganhar um novo capítulo, desta vez em cima do ringue. As influenciadoras Deborah Albuquerque e Raissa Barbosa, ambas ex-participantes de A Fazenda, estão se preparando para um confronto no Fight Music Show 8.

A luta ainda não tem data nem local oficialmente confirmados, mas a expectativa é que o evento aconteça em São Paulo. Mesmo sem o anúncio oficial da organização, as duas já intensificaram a rotina de treinos e preparação física.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A rivalidade entre Deborah e Raissa ganhou força após a convivência conturbada no reality Famosas em Apuros, exibido pela Record. Agora, o que antes era troca de farpas diante das câmeras deve virar confronto direto dentro das quatro cordas.

Deborah, de 41 anos, está treinando ao lado dos técnicos Felipe Freitas e Jorge Preto. Já Raissa, de 35, vem se preparando com o treinador Gabriel Gambaroto.

Um detalhe que chama atenção é que ambas contam com a supervisão do tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas, figura frequente no evento e responsável por acompanhar a evolução das celebridades que encaram o desafio do ringue.

O Fight Music Show, conhecido por misturar entretenimento e esporte ao colocar famosos frente a frente em combates de boxe, promete transformar o reencontro das duas rivais em uma verdadeira revanche — só que agora sem edição de reality e com luvas nas mãos.