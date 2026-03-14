Irmão de Luciana Gimenez, Marco Antônio, é detido após suposta agressão à própria mãe, Vera Gimenez

Segundo informações exclusivas da Coluna do Sodré, o ator Marco Antônio Gimenez, irmão da apresentadora Luciana Gimenez, foi detido neste sábado e levado para a 10ª Delegacia de Polícia, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após uma suposta agressão envolvendo a própria mãe, a atriz Vera Gimenez.

De acordo com as informações obtidas por este colunista, o desentendimento teria acontecido no apartamento onde mãe e filho moram e teria começado por causa de um pet da família.

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A confusão chamou a atenção de vizinhos do condomínio, que acionaram a polícia. Ao chegar ao local, os agentes conduziram o ator até a delegacia para prestar esclarecimentos.

Marco Antonio Gimenez em frente a Delegacia Policial (foto: Foto Thiago Sodré)

Ainda segundo fontes ouvidas pela coluna, o caso pode ser mais delicado do que uma simples discussão familiar, embora os detalhes ainda estejam sendo apurados.

Em diligência na delegacia, a Coluna do Sodré encontrou Marco Antônio Gimenez aparentemente alterado, ao lado de seu advogado, Silvio Guerra. Em conversa com este colunista, o defensor confirmou que houve um desentendimento entre mãe e filho e que o ator foi conduzido à delegacia para esclarecimentos, mas negou que tenha ocorrido qualquer agressão.

Silvio Guerra (foto: Foto Thiago Sodré)

Segundo Silvio Guerra, Marco Antônio teria chegado em casa pela manhã alcoolizado, o que teria provocado a discussão familiar e causado danos a alguns pertences dentro do imóvel.