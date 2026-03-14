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EXCLUSIVO! Thiago Sodré

Irmão de Luciana Gimenez, Marco Antônio, é detido após suposta agressão à própria mãe, Vera Gimenez

Discussão envolvendo pet da família teria terminado com a polícia no local

Luciana Gimenez e Marco Antônio Gimenez - (crédito: Foto Thiago Sodré)
Luciana Gimenez e Marco Antônio Gimenez - (crédito: Foto Thiago Sodré)

Segundo informações exclusivas da Coluna do Sodré, o ator Marco Antônio Gimenez, irmão da apresentadora Luciana Gimenez, foi detido neste sábado e levado para a 10ª Delegacia de Polícia, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após uma suposta agressão envolvendo a própria mãe, a atriz Vera Gimenez.

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De acordo com as informações obtidas por este colunista, o desentendimento teria acontecido no apartamento onde mãe e filho moram e teria começado por causa de um pet da família.

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A confusão chamou a atenção de vizinhos do condomínio, que acionaram a polícia. Ao chegar ao local, os agentes conduziram o ator até a delegacia para prestar esclarecimentos.

Marco Antonio Gimenez em frente a Delegacia Policial
Marco Antonio Gimenez em frente a Delegacia Policial (foto: Foto Thiago Sodré)

Ainda segundo fontes ouvidas pela coluna, o caso pode ser mais delicado do que uma simples discussão familiar, embora os detalhes ainda estejam sendo apurados.

Em diligência na delegacia, a Coluna do Sodré encontrou Marco Antônio Gimenez aparentemente alterado, ao lado de seu advogado, Silvio Guerra. Em conversa com este colunista, o defensor confirmou que houve um desentendimento entre mãe e filho e que o ator foi conduzido à delegacia para esclarecimentos, mas negou que tenha ocorrido qualquer agressão.

Silvio Guerra
Silvio Guerra (foto: Foto Thiago Sodré)

Segundo Silvio Guerra, Marco Antônio teria chegado em casa pela manhã alcoolizado, o que teria provocado a discussão familiar e causado danos a alguns pertences dentro do imóvel.

  • Marco Antonio Gimenez em frente a Delegacia Policial
    Marco Antonio Gimenez em frente a Delegacia Policial Foto: Foto Thiago Sodré
  • Silvio Guerra
    Silvio Guerra Foto: Foto Thiago Sodré
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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 14/03/2026 18:32 / atualizado em 14/03/2026 19:04
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