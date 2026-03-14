Após término com Jojo Todynho, Tiago Gonçalves se reúne com ex-assessor de Cariúcha para entrar em A Fazenda



O término do relacionamento com Jojo Todynho parece ter aberto um novo capítulo na vida do policial militar Tiago Gonçalves, e esse capítulo pode ter endereço certo: a televisão.

A coluna descobriu com exclusividade que, na noite deste sábado, Tiago esteve em um restaurante de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde participou de um jantar reservado com um assessor de imprensa conhecido nos bastidores do entretenimento por emplacar nomes em realities, principalmente no elenco de A Fazenda, da Record TV.

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Thiago Gonçalves (foto: Fotos Thiago Sodré)

O profissional, que já trabalhou diretamente com Cariúcha, teria fechado contrato com Tiago durante o encontro. A estratégia seria clara: preparar o policial militar para disputar uma vaga no elenco da próxima temporada do reality rural, A Fazenda 18.

A movimentação acontece em meio a um momento delicado na vida do ex de Jojo. Recentemente, Tiago Gonçalves sofreu um infarto e precisou ser hospitalizado às pressas. Durante o procedimento médico, ele passou por uma cirurgia cardíaca em que foram implantados cinco stents, dispositivo utilizado para desobstruir artérias e melhorar o fluxo sanguíneo no coração.

Pouco depois do susto de saúde, veio também a confirmação pública do fim do relacionamento. Nesta semana, Jojo Todynho revelou ao portal LeoDias que o namoro com o policial, que durou pouco mais de um ano, havia chegado ao fim.

Nos bastidores, comenta-se ainda que Tiago pode estar seguindo um caminho já conhecido dentro da própria história amorosa de Jojo. Isso porque o ex-marido da cantora, Lucas Souza, também era militar e ganhou projeção nacional justamente após participar de A Fazenda, onde buscou visibilidade e acabou conquistando fama nas redes sociais e na televisão.

Irinaldo Oliver, assessor de imprensa (foto: Fotos Thiago Sodré)

Agora solteiro e com novas aspirações, Tiago Gonçalves estaria disposto a apostar na exposição de um reality show para ganhar projeção nacional. Nos bastidores do entretenimento, o nome dele já começa a circular como possível aposta para a próxima edição de A Fazenda, formato conhecido por reunir personalidades polêmicas e figuras que movimentam as redes sociais.

A coluna tentou contato com Jojo Todynho para comentar o encontro e a possível entrada do ex-namorado no reality, mas até o fechamento desta nota não obtivemos retorno da cantora, influenciadora e advogada. Nos bastidores, no entanto, o jantar em Copacabana já virou assunto — e pode ser apenas o primeiro passo de Tiago rumo ao confinamento mais comentado da TV brasileira.