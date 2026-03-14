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Luciana Gimenez providencia mudança de casa do irmão após briga com a própria mãe

Advogado do caso, Sylvio Guerra confirma mudança de Marco Antônio Gimenez após confusão com Vera Gimenez

Luciana Gimenez - (crédito: Foto reprodução instagram)
Luciana Gimenez - (crédito: Foto reprodução instagram)

A confusão familiar envolvendo Marco Antônio Gimenez e sua mãe, a atriz Vera Gimenez, ganhou um novo capítulo nos bastidores. Após o desentendimento que terminou com mãe e filho encaminhados a uma delegacia na Zona Sul do Rio de Janeiro, a apresentadora Luciana Gimenez precisou intervir diretamente na situação.

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Segundo informações confirmadas pelo advogado do caso, Sylvio Guerra, a apresentadora tomou a decisão de providenciar a saída imediata do irmão da casa onde ele morava com a mãe, numa tentativa de evitar novos conflitos e acalmar os ânimos dentro da família.

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Sylvio Guerra
Sylvio Guerra (foto: Foto Thiago Sodré)

De acordo com o defensor, ele próprio orientou e ajudou Marco Antônio Gimenez a encontrar uma nova moradia de forma emergencial logo após o episódio. A solução encontrada foi uma hospedagem temporária em um apartamento alugado por meio da plataforma Airbnb.

Ainda segundo o advogado, a mudança tem caráter provisório e foi pensada justamente para que a tensão entre mãe e filho diminua nos próximos dias.

Questionado novamente sobre o episódio que levou os dois até o distrito policial, Sylvio Guerra reforçou que não houve agressão de Marco Antônio contra a própria mãe, embora tenha confirmado que houve um desentendimento entre os dois, o que acabou resultando no encaminhamento de ambos à delegacia para esclarecimentos.

 

Marco Antonio Gimenez
Marco Antonio Gimenez (foto: Foto Thiago Sodré)

Nos bastidores, a expectativa agora é que o distanciamento temporário ajude a esfriar o clima dentro da família, enquanto o caso segue repercutindo entre amigos próximos e no meio artístico.

  • Sylvio Guerra
    Sylvio Guerra Foto: Foto Thiago Sodré
  • Marco Antonio Gimenez
    Marco Antonio Gimenez Foto: Foto Thiago Sodré
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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 14/03/2026 22:57
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