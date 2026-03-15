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Por: Thiago Sodré

Thiago Gonçalves, ex de Jojo Todynho, segue os passos de Lucas Souza

Policial militar contrata ex-assessor de Lucas Souza e articula entrada em A Fazenda após término com Jojo Todynho

Thiago Gonçalves e Lucas Souza - (crédito: Foto montagem Instagram)
Thiago Gonçalves e Lucas Souza - (crédito: Foto montagem Instagram)


Parece que a história está prestes a se repetir. Um dia após o término com Jojo Todynho vir a público, o policial militar Thiago Gonçalves já começa a dar seus primeiros passos rumo ao universo dos realities.

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Segundo informações obtidas pela coluna, Thiago se reuniu na noite deste sábado com o assessor de imprensa Irinaldo, profissional que já trabalhou diretamente com Lucas Souza, ex-marido de Jojo, que ganhou projeção nacional após participar de A Fazenda, exibido pela Record TV.

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O encontro aconteceu em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e, segundo fontes próximas, terminou com um acordo firmado entre o assessor e o policial militar. A estratégia seria clara: trabalhar a imagem de Thiago e articular sua indicação para o reality rural da emissora.

Nos bastidores do entretenimento, a movimentação já chama atenção justamente pela coincidência com a trajetória de Lucas Souza. Assim como Thiago, Lucas também era militar quando ganhou notoriedade pública por causa de seu relacionamento com Jojo Todynho e, após o fim do casamento, buscou projeção nacional ao entrar em A Fazenda.

Agora, com o recente término ainda repercutindo nas redes e nos bastidores do entretenimento, Thiago Gonçalves parece disposto a trilhar um caminho semelhante, apostando no confinamento rural da Record TV como porta de entrada para a fama. Nos corredores da televisão, o nome dele já começa a circular como possível aposta para a próxima edição do reality.

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 15/03/2026 00:05
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