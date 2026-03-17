Rei do freestyle, Stevie B vê direitos de suas próprias músicas e produções virarem alvo de disputa

Aos 67 anos e com mais de 40 anos de carreira, o artista enfrenta uma disputa judicial envolvendo direitos ligados a músicas e produções que fazem parte de sua própria trajetória. O caso está sendo analisado pela Justiça brasileira e envolve questionamentos sobre fonogramas, autorias e produções associadas ao catálogo do cantor.

Para quem acompanha a história de Stevie B, o episódio causa perplexidade. Ao longo de sua carreira, o artista não apenas interpretou grandes sucessos, como também participou diretamente da criação e produção de muitas de suas músicas. Ainda assim, obras e até produções ligadas ao seu trabalho teriam surgido vinculadas ao nome de terceiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nos bastidores do meio artístico, a situação já é vista por muitos como um dos episódios mais delicados envolvendo direitos autorais ligados ao freestyle nos últimos tempos.

Stevie B construiu um legado que atravessou gerações. Dono de hits que rodaram o planeta, o cantor ajudou a transformar o freestyle em fenômeno mundial. Canções como Spring Love, Party Your Body, Dreamin' of Love e o clássico Because I Love You (The Postman Song) continuam presentes na memória de fãs ao redor do mundo.

Além da carreira consolidada, o cantor mantém uma relação próxima com o Brasil. Stevie B é casado com a brasileira Paula Hill, ligação que fortalece ainda mais sua conexão com o público brasileiro, que sempre esteve entre os mais fiéis de sua trajetória.

Steve B (foto: Foto divulgação)

Enquanto o processo segue em análise na Justiça, o caso já provoca debates no meio musical sobre autoria, registros e a proteção de obras que ajudaram a escrever a história da música internacional.

No meio artístico, uma coisa é consenso: quando se fala em freestyle, o nome de Stevie B não é apenas referência. É parte fundamental dessa história.