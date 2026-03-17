A fila andou mesmo, meu amor, Ivete Sangalo surge em clima de romance com empresário e web entra em surto coletivo

Pelo visto o coração da musa do axé já encontrou um novo ritmo, e não é só no palco que a batida está acelerada. A cantora baiana Ivete Sangalo foi flagrada desembarcando em Boston, nos Estados Unidos, nesta semana, muito bem acompanhada do empresário Tiago Maia, além de amigos e dos filhos, mas claro que ninguém prestou atenção em mais nada quando o nome do rapaz entrou na roda de fofoca.

Recém-separada após 17 anos de casamento, Ivete voltou direto para o centro dos holofotes, porque se tem uma coisa que brasileiro ama mais que feriado prolongado é tentar descobrir se existe um novo casal famoso se formando. A proximidade da artista com o empresário, que já vinha de longa data, virou combustível para teorias românticas e olhares atentos dos detetives de plantão da internet.

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Tiago não é exatamente um desconhecido na vida profissional da cantora. O empresário é responsável por um dos projetos de Ivete, a turnê “Clareou”, e já circulava nos bastidores com intimidade suficiente para alimentar comentários maldosos e teorias apimentadas. Agora, viajar juntinhos para compromissos pessoais em solo internacional foi o empurrão que faltava para transformar parceria de trabalho em possível affair no tribunal das redes sociais.

Enquanto isso, do outro lado da novela da vida real, Daniel Cady também não perdeu tempo no quesito superação. O ex-marido da cantora foi flagrado recentemente em viagem internacional ao lado de uma ex-namorada, mostrando que o coração também já está em modo “vida que segue”, coincidência ou não, poucos dias antes de Ivete virar assunto por sua própria companhia suspeita.

Resultado, bastou um flagra aqui, outro ali, e pronto, a internet ganhou um novo enredo para acompanhar como se fosse capítulo de novela das nove, com direito a torcida, investigação online e aquela clássica divisão entre quem shippa e quem jura que é só amizade.

Se é romance, parceria ou apenas coincidência de agenda, ninguém sabe, mas uma coisa é certa, quando o assunto é Ivete Sangalo, até o embarque no aeroporto vira espetáculo e qualquer companhia vira pauta quente.