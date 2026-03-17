Hassum vira patrão, assume reality de Boninho e mostra que piada boa também manda na casa

Se tem alguém que entende de arrancar risada até em fila de banco é Leandro Hassum, e agora ele vai usar esse talento para algo ainda mais caótico e delicioso, comandar gente confinada, convivendo sob pressão e disputando privilégios como se fosse prova do líder em semana de paredão. O humorista foi escolhido para apresentar o reality Casa do Patrão, novo projeto idealizado por Boninho que promete transformar convivência em espetáculo e tensão em entretenimento de primeira.

A atração, que será exibida pela Record em parceria com o Disney+, acompanha participantes anônimos vivendo juntos em um ambiente onde decisões e responsabilidades mudam o tempo todo, mexendo com alianças, egos e aquela velha disputa por poder que o público ama assistir de camarote, de preferência comentando tudo nas redes sociais como especialistas em comportamento humano.

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Hassum chega com a missão de ser o olhar do público dentro do furacão emocional. Dono de uma carreira consolidada na televisão, no cinema e nos palcos, ele construiu sua imagem justamente observando o cotidiano com aquele humor acessível, popular e ligeiramente debochado, combinação perfeita para traduzir conflitos, exageros e climões que nascem quando pessoas diferentes são obrigadas a dividir o mesmo teto.

Empolgado como criança em parque de diversões, o apresentador não escondeu a animação de trabalhar ao lado de Boninho, a quem chamou de rei dos realities, rasgando elogios e admitindo que estar nesse projeto é praticamente um troféu na carreira. E claro que ele não perderia a chance de fazer piada, soltando um trocadilho digno de tio do pavê ao dizer que está “empolgado na reality”, provando que o espírito da quinta série segue vivíssimo e pronto para brilhar no horário nobre.

Boninho, por sua vez, fez questão de reforçar que Hassum tem o ingrediente perfeito para o formato, o talento de enxergar humor nas pequenas tragédias do dia a dia e transformar situações comuns em narrativas irresistíveis. Em um programa que gira em torno de convivência, decisões e relações de poder, ter alguém capaz de traduzir essas dinâmicas com leveza pode ser o tempero que faltava para fisgar a audiência.

Com passagens marcantes por humorísticos, séries, novelas e grandes produções do cinema nacional, Hassum construiu uma relação de confiança com o público, transitando entre o riso escancarado e momentos emocionais sem perder a naturalidade. Agora, ele assume a missão de conduzir um formato que mistura jogo, estratégia e convivência forçada, ingredientes que sempre rendem faíscas e memes instantâneos.

À frente da Casa do Patrão, o apresentador promete presença forte, improviso afiado e aquela empatia que faz o espectador sentir que está vendo tudo ao lado de um amigo fofoqueiro no sofá. Entre tretas, alianças e reviravoltas, a aposta é clara, transformar relações humanas em espetáculo popular, com humor na medida certa e emoção suficiente para prender até quem jura que não gosta de reality.

Se depender da animação do novo comandante, o público pode preparar a pipoca, porque a casa vai abrir as portas com promessa de diversão, tensão e aquele caos organizado que o brasileiro simplesmente adoram acompanhar