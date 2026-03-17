Nova fase, novo corpo e passado apagado, Maiara vira a página de vez após fim com Fernando Zor

A nova fase de Maiara é daquelas que não deixam dúvidas de que o passado ficou exatamente onde deveria estar, no retrovisor. A cantora decidiu apagar de vez as tatuagens de passarinhos que simbolizavam seu antigo relacionamento com Fernando Zor, atitude que muitos fãs enxergaram como o ponto final definitivo de uma história que por anos dominou as redes sociais.

Maiara e Fernando viveram uma relação intensa e extremamente exposta, que mesmo conturbada conquistou uma legião fiel de admiradores e fã-clubes que seguem ativos até hoje. O romance durou cerca de quatro anos e ficou marcado por inúmeras idas e vindas, com estimativas de 12 a 14 términos ao longo desse período, transformando o casal em um verdadeiro fenômeno de repercussão digital.

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Mesmo após o fim definitivo, muitos fãs ainda alimentavam a esperança de uma reconciliação que nunca se concretizou. A cantora, inclusive, seguiu vivendo novos romances, alguns assumidos publicamente e outros mantidos de forma mais discreta, sem rótulos ou exposições excessivas, mostrando uma postura mais reservada quando o assunto é vida amorosa.

Maiara (foto: Foto reprodução instagram)

Agora, além de apagar os símbolos que representavam o antigo casal, Maiara também mostra mudanças profundas no estilo de vida. Desde o término, a artista passou por uma transformação significativa no visual e na relação com o próprio corpo, adotando hábitos mais saudáveis, nova rotina e uma postura que reflete mais autoconfiança e independência.

Os passarinhos que marcavam a história do casal não estavam apenas tatuados na pele. Os símbolos também faziam parte da decoração das casas dos dois artistas, já que, mesmo mantendo imóveis separados, ambos carregavam referências visuais do relacionamento nos ambientes em que viviam. Ao remover as tatuagens, Maiara reforça que essa simbologia já não representa mais o momento atual.

A fase agora é de recomeço, liberdade emocional e foco total em si mesma. Entre mudanças pessoais, nova imagem e relações sem amarras, Maiara deixa claro que está vivendo um capítulo diferente da própria história, mais leve, mais madura e decidida a não carregar marcas de um passado que já cumpriu seu papel.