Pastor do Tarô divulga morte de Jair Bolsonaro e comove a web

Uma publicação misteriosa foi suficiente para causar um verdadeiro alvoroço nas redes sociais e deixar eleitores de Jair Bolsonaro em estado de tensão, tudo começou quando o vidente Mestre José, conhecido como Pastor do Tarô, compartilhou uma imagem enigmática sugerindo que o ex-presidente havia falecido, a mensagem se espalhou rapidamente e provocou pânico imediato entre apoiadores, especialmente porque Bolsonaro está hospitalizado, o que aumentou ainda mais a preocupação do público.

O susto coletivo tomou grandes proporções, perfis de apoio passaram a repercutir a postagem como se fosse uma confirmação literal e grupos políticos entraram em clima de comoção, o assunto dominou as timelines e virou tema central em debates acalorados, mostrando como uma mensagem simbólica pode ganhar proporções gigantescas em questão de minutos.

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Jair Bolsonaro (foto: foto reprodução Instagram)

Diante da repercussão intensa, o vidente precisou se pronunciar para conter a onda de especulações, Mestre José explicou que a publicação fazia referência à “morte” da carreira política do ex-presidente e não à morte física, segundo ele, suas previsões indicam o fim de um ciclo na vida pública de Bolsonaro e a possibilidade de que ele não dispute novas eleições.

Ainda assim, a tentativa de esclarecimento não esfriou totalmente o burburinho, isso porque o religioso manteve o tom enigmático e afirmou que visões futuras mostram momentos delicados envolvendo o político, declaração que dividiu opiniões e deixou seguidores entre a fé nas previsões e o ceticismo diante das mensagens simbólicas.

Entre apoiadores apreensivos e críticos que acusam sensacionalismo, o episódio reforça como espiritualidade, política e redes sociais formam uma combinação explosiva, enquanto isso, seguidores do ex-presidente continuam atentos a qualquer atualização sobre seu estado de saúde, provando que, na internet, qualquer frase dúbia é capaz de provocar um verdadeiro terremoto digital.