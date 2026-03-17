Separados, Carlinhos Maia convida Lucas Guimarães para seu programa no Multishow

A relação pode até ter mudado fora das câmeras, mas nos bastidores da televisão ela parece ganhar novos capítulos profissionais, Carlinhos Maia surpreendeu os seguidores ao revelar que convidou o ex-marido, Lucas Guimarães, para uma participação especial em seu programa exibido pelo Multishow, canal de TV por assinatura pertencente ao grupo Globo.

O anúncio chamou atenção principalmente por envolver emissoras concorrentes, isso porque Lucas é atualmente contratado do SBT, onde comanda um programa exibido nas tardes de sábado e vem se consolidando como um dos principais nomes da grade de entretenimento da emissora paulista.

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Carlinhos compartilhou nas redes sociais um trecho de chamada de vídeo com o apresentador e contou, em tom de entusiasmo, que existe a possibilidade de os dois aparecerem juntos na atração do canal fechado, a revelação bastou para movimentar fãs e também os bastidores televisivos, já que a presença de um contratado do SBT em um projeto ligado ao grupo Globo sempre desperta curiosidade sobre acordos e liberações contratuais.

Enquanto o convite repercute, a trajetória de Lucas Guimarães ajuda a explicar o interesse, o apresentador vive uma fase de forte ascensão profissional, à frente de sua atração no SBT ele frequentemente garante o segundo lugar de audiência nacional na faixa horária, um feito considerado valioso no mercado publicitário e na disputa direta com concorrentes.

Além do desempenho nos números, Lucas também se destaca fora do estúdio, suas gravações externas costumam reunir multidões e geram forte engajamento nas redes sociais, ampliando sua popularidade e consolidando sua imagem como um comunicador carismático e próximo do público.

Nos bastidores, o convite passou a ser visto com certo olhar estratégico, isso porque a presença de Lucas pode representar um reforço importante de audiência e repercussão para o programa de Carlinhos, unindo o alcance digital do influenciador com a força televisiva do apresentador em um momento em que visibilidade e ibope se tornaram moedas valiosas na disputa por atenção do público