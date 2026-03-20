Ex-amigo e personal de Lucas Lobato detona e expõe suposto affair de Carlinhos Maia

O universo das celebridades digitais voltou a ferver após revelações que prometem movimentar os bastidores da internet. A Coluna do Sodré teve acesso com exclusividade a prints de conversas atribuídas a Alberto Peixoto, ex-amigo e ex-personal trainer de Lucas Lobato. O material expõe um rompimento conturbado e traz uma série de declarações delicadas feitas supostamente pelo ex-parceiro profissional.

Segundo as conversas, que estão todas documentadas em prints, Alberto relata que conviveu de forma intensa com Lobato e que a proximidade permitiu enxergar situações que não aparecem diante das câmeras. A amizade, que começou de maneira espontânea e depois virou parceria profissional, teria terminado em meio a desgastes e decepções pessoais.

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Um dos pontos mencionados envolve a convivência de Lobato com Carlinhos Maia. De acordo com o ex-personal, os dois mantêm proximidade e seguem convivendo normalmente até hoje. Questionado sobre detalhes dessa relação, Alberto afirma que prefere não se aprofundar em aspectos íntimos que não dizem respeito diretamente a ele, limitando-se a comentar apenas vivências pessoais que teve com o ex-amigo.

Mesmo evitando entrar em detalhes sobre essa convivência, Alberto afirma supostamente que Lobato demonstraria ser uma pessoa interesseira e que estaria sempre disposto a tirar vantagens em todas as relações que constrói, sejam elas pessoais, profissionais ou sociais. As declarações refletem a visão do ex-amigo e fazem parte do conteúdo das conversas registradas.

As acusações ficam ainda mais sensíveis quando o assunto é dinheiro e padrão de vida. Segundo relatos presentes nos prints, Alberto declara supostamente que Lobato teria forte preocupação em manter aparência de sucesso e ostentação nas redes sociais. Ele sugere que essa necessidade de sustentar uma imagem pública de luxo seria tão intensa que o influenciador seria capaz de fazer “qualquer coisa” para manter o status, supostamente até “coisas inimagináveis”, conforme descreve em seu desabafo.

Ainda segundo as mensagens, todas registradas em conversas arquivadas, o ex-personal afirma supostamente que essa postura não se limitaria ao campo profissional, mas também estaria presente em amizades, parcerias e relacionamentos, sempre com foco em benefícios indiretos e manutenção de imagem

VEJA ABAIXO PRINTS EXCLUSIVOS:











































exclusivo Coluna do Sodré (foto: Prints Instagram)

As revelações expõem uma mágoa profunda e deixam evidente que o antigo vínculo de confiança foi substituído por ressentimento. Todas as informações apresentadas partem exclusivamente do relato de Alberto Peixoto e estão baseadas em conversas documentadas por prints obtidos pela Coluna do Sodré.

Até o momento, Lucas Lobato e Carlinhos Maia não se pronunciaram oficialmente sobre o conteúdo das conversas divulgadas.

Nos bastidores da internet, onde fama, imagem e influência caminham juntas, rompimentos de amizade se transformam rapidamente em exposição pública, e relatos pessoais ganham repercussão naciona