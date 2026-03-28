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EXCLUSIVO! Thiago Sodré

Descobrimos! Zé Vaqueiro chega em show surpresa na Rocinha neste sábado

Cantor deve surgir de forma relâmpago, cantar poucas músicas e correr para outro compromisso na mesma noite

Zé Vaqueiro - (crédito: Foto reprodução internet)
Zé Vaqueiro - (crédito: Foto reprodução internet)

O mistério do evento “Forró da Roça”, marcado para este sábado na Rocinha, parece ter durado pouco, pelo menos para quem acompanha os bastidores mais quentes da cena. Apesar da divulgação oficial prometer apenas uma “mega atração surpresa”, a Coluna do Sodré descobriu — com aquela ajudinha básica de fontes bem posicionadas dentro da comunidade — que o nome por trás do suspense é ninguém menos que Zé Vaqueiro.

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E o esquema já está todo desenhado, quase cinematográfico: o cantor deve chegar por volta das 16h, discretamente de van, subir ao palco, cantar cerca de quatro músicas e ir embora como se nada tivesse acontecido. Um formato rápido, direto e que lembra aquele estilo consagrado por Marília Mendonça, em apresentações relâmpago que marcavam presença sem prolongar a agenda.

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Mas engana-se quem pensa que é falta de vontade, viu? A correria tem motivo. No mesmo sábado, Zé Vaqueiro ainda tem outro compromisso de peso no Rio de Janeiro, onde sobe ao palco ao lado de Mari Fernandes no Espaço Hall. Ou seja, agenda cheia, tempo contado e estratégia bem calculada.

Folder do evento
Folder do evento (foto: Foto reprodução internet)

Enquanto isso, na Rocinha, o clima já é de expectativa máxima. O evento, que acontece a partir das 15h na Via Ápia, promete fazer jus ao slogan “a Rocinha vai tremer”, reunindo artistas locais, público animado e, agora, um dos maiores nomes do piseiro nacional — ainda que por poucos minutos.

Resta saber se essa aparição rápida vai satisfazer ou deixar aquele gostinho de “quero mais”. Porque quando o assunto é Zé Vaqueiro, até quatro músicas podem ser suficientes para parar uma comunidade inteira… ou causar um pequeno caos de fãs querendo bis.

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 28/03/2026 14:22 / atualizado em 28/03/2026 14:22
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