De Vine ao topo da publi: como Lucas Rangel se reinventou e virou máquina de engajamento

Muito antes da chamada “creator economy” virar febre e movimentar bilhões, Lucas Rangel já estava lá, testando formatos, criando linguagem própria e entendendo — na prática — como prender a atenção de uma audiência cada vez mais exigente. Do extinto Vine ao fenômeno TikTok, passando por YouTube e Instagram, o mineiro construiu uma trajetória sólida de 12 anos, marcada por adaptação, fidelização e, principalmente, resultados que interessam — e muito — às marcas.

E não é só impressão: os números confirmam. Estudos nacionais e internacionais colocam Rangel entre os nomes mais relevantes da publicidade digital. Segundo o relatório Influence Marketing Scope, da Scopen, ele aparece entre os influenciadores mais estratégicos do mercado. Já na Zeeng, seu nome virou presença constante nos rankings semanais de publicações mais engajadas. Em 2025, fechou o ano como o segundo maior creator em engajamento publicitário acumulado no Instagram, ultrapassando a marca de 13 milhões.

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Com mais de 70 milhões de seguidores somando todas as plataformas, Lucas Rangel não se destaca apenas pelo alcance, mas pela consistência — um detalhe que, no mercado, vale ouro. A publicidade aparece integrada ao conteúdo, seja no humor, na conversa descontraída ou até na apresentação direta de produtos, sem parecer forçada. Resultado? Contratos de longo prazo com gigantes como Coca-Cola, Amazon, Johnson’s Baby e Listerine, além de parcerias com mais de 30 empresas ao longo da carreira.

A relação com publicidade, aliás, começou cedo. Em 2013, aos 16 anos, ele já era o viner mais assistido da América Latina. Dois anos depois, fechava sua primeira campanha com uma multinacional — antecipando um movimento que hoje domina o mercado: influenciadores como canais estratégicos de comunicação. De lá para cá, o sucesso extrapolou as redes e chegou a livros, filmes, televisão e até produções para plataformas como a Netflix.

Mas não para por aí. Nos bastidores, Rangel também se consolidou como empresário. Em 2015, fundou a LR Contents ao lado do pai, passando a gerenciar não só a própria carreira, mas também a de outros criadores. Em 2022, deu mais um passo estratégico ao entrar no varejo com a marca de skincare Essential By Lucas Rangel, mostrando que sabe transformar influência em negócio — e lucro.

Entre métricas, contratos milionários e uma leitura afiada de tendências, Lucas Rangel segue como um dos nomes mais fortes da publicidade digital no Brasil. E, pelo visto, ainda está longe de sair de cena.