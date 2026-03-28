Urgente! Veja Vídeo: Ex-BBB 26, Pedro é agredido dentro de barbearia em Curitiba

O ex-participante do Big Brother Brasil 26, Pedro, voltou a ser assunto — e, mais uma vez, cercado de polêmica. Segundo informações iniciais, o ex-BBB teria sido agredido ao entrar em uma barbearia na cidade de Curitiba.

Pedro, que foi expulso do reality após ser acusado de supostamente assediar a participante Jordana dentro da despensa da casa, deixou o programa sob forte repercussão negativa. Desde então, sua vida fora do confinamento tem sido marcada por episódios delicados.

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Após a saída do programa, ele passou pouco menos de dois meses internado em uma clínica psiquiátrica. Recentemente, inclusive, havia usado as redes sociais para comunicar aos seguidores que já tinha deixado o local e estava retomando sua rotina.

O novo episódio, no entanto, acende novamente o alerta. De acordo com relatos preliminares, ao entrar em uma barbearia, Pedro teria sido agredido por um homem que já estava no estabelecimento. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o que teria motivado a agressão, e os detalhes do caso ainda são incertos.

A situação segue em apuração, e ainda não se sabe o estado de saúde do ex-BBB nem se houve registro formal da ocorrência.