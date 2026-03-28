Rodrigo Branco, comemora 11 anos nos Estados Unidos recebendo lá, as maiores celebridades brasileiras como Ana Castela e Bruna Marquezine

Ao completar 11 anos vivendo e empreendendo nos Estados Unidos, o empresário e comunicador Rodrigo Branco celebra uma trajetória marcada por ousadia, visão estratégica e, acima de tudo, conexões. Desde que desembarcou na Flórida, ele se tornou uma das principais pontes entre o mercado brasileiro e americano conectando marcas, artistas e investidores em projetos que unem entretenimento, negócios e lifestyle.

Equipe (foto: Foto arquivo pessoal)

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Para se ter uma ideia ele já recebeu em Orlando nos EUA: Anitta, Simone Mendes, Isis Valverde, Ronaldo Nazário, Ivete Sangalo, Ludmilla, Ana Castela, Xuxa e muitos outros artistas.

“Cheguei aos Estados Unidos com um sonho e muita vontade de fazer acontecer. Onze anos depois, olho para trás com gratidão e orgulho do que construímos”, conta Rodrigo.

Rodrigo Branco, Xuxa e Xanddy (foto: Foto arquivo pessoal)

Do entretenimento à corporação multimarca

Com uma carreira sólida na televisão brasileira, Rodrigo ampliou sua atuação nos Estados Unidos ao fundar a Branco Consulting, empresa que hoje integra um ecossistema maior: a Branco Corp, sediada em Orlando. A holding reúne negócios em diferentes áreas, entre elas marketing, hospitalidade, imóveis e experiências premium.

Rodrigo Branco, Ana Castela e Ludmilla (foto: Foto arquivo pessoal)

Entre as marcas do grupo, destaca-se a Vivi Homes Orlando, em parceria com a empresária Viviane Melim, voltada para o mercado imobiliário de alto padrão. A empresa administra propriedades exclusivas e oferece serviços personalizados para clientes, muitos deles celebridades e investidores brasileiros que buscam conforto e rentabilidade na Flórida, como a própria cantora Ana Castela, Bruna Marquezini, o jogador Hulk Paraíba, Ludmilla, Simone Mendes e muitos outros.

Sasha, João Guilherme, Bruna Marquezine e João Figueiredo (foto: Foto arquivo pessoal)

Operação de celebridades e influência global

Ao longo dessa década, Rodrigo se consolidou como referência em marketing de influência internacional, coordenando operações e parcerias com nomes como Simone Mendes, Deborah Secco, Ana Castela, Marcus Buaiz, e outros artistas de destaque.

A combinação de visão criativa, experiência em comunicação e network de peso fez da sua operação um modelo de sucesso entre brasileiros nos Estados Unidos.

Orlando como palco de oportunidades

A cidade de Orlando, que se tornou a casa de Rodrigo, foi também o cenário de suas principais realizações. De eventos de entretenimento e ativações de marcas a projetos de impacto social, o empresário ajudou a posicionar a Flórida como um dos destinos preferidos de celebridades e empreendedores brasileiros.

“Orlando é muito mais do que parques. É uma cidade de oportunidades. E o brasileiro tem um papel fundamental nesse crescimento”, ressalta.

Um legado em expansão

Com 11 anos de história nos Estados Unidos, Rodrigo celebra não apenas conquistas pessoais, mas o impacto positivo de seus projetos e empresas. “A Branco Corp é o reflexo do trabalho de uma equipe que acredita na força da conexão entre pessoas e propósitos. "Esse é só o começo de um novo ciclo”, afirma.