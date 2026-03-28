Crise à vista? Carlinhos Maia "age nos bastidores" e envia reforço após desabafo de Lucas Lobato preocupar fãs

O clima pesou — e não foi pouco. O influenciador Carlinhos Maia voltou a ser assunto nas redes sociais, mas dessa vez longe das risadas e mais perto de um cenário delicado que envolve o estudante de medicina Lucas Lobato.

Lucas surpreendeu seguidores ao anunciar um afastamento temporário das redes, revelando estar enfrentando um quadro de depressão. Em tom sincero, ele também abriu o jogo sobre a pressão que vem sofrendo, citando ataques constantes de haters, críticas de seguidores e até da mídia, tudo isso após sua proximidade com Carlinhos ganhar ainda mais visibilidade.

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Duda Rubert (foto: Reprodução internet)

E é justamente essa amizade que segue dando o que falar. Apesar de afirmar ser hétero, Lucas já protagonizou momentos considerados “íntimos demais” com Carlinhos — incluindo dividir quarto de hotel, dormir na mesma cama e declarações do próprio humorista sobre já tê-lo visto nu. Ingredientes suficientes para a internet, claro, levantar suspeitas de um possível romance mantido longe dos rótulos.

Nos bastidores, outro fator pode ter mexido com o emocional de Lucas. A recente estadia de Lucas Guimarães — ex-marido de Carlinhos — na casa do influenciador não passou despercebida e, segundo especulações, teria gerado insegurança no estudante.

Mas o que realmente chamou atenção foi um movimento estratégico que agitou os bastidores. A influenciadora Duda, uma das pessoas mais próximas de Carlinhos, viajou para Belo Horizonte, cidade onde Lucas mora. Rapidamente, internautas passaram a especular que ela teria sido enviada como uma espécie de “apoio emocional” ao estudante.

Enquanto isso, Carlinhos segue com sua agenda profissional intensa, o que levantou ainda mais suspeitas de que ele estaria cuidando da situação à distância, mas sem deixar o amigo desamparado.

Coincidência ou estratégia? Nos bastidores, a movimentação é vista como um sinal claro de que, independentemente dos rótulos, a relação entre eles vai muito além do que aparece nos stories.