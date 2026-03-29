Lucas Guimarães dá adeus à mansão de Carlinhos Maia e mudança ganha clima de fim definitivo — ou quase

Se a intenção de Lucas Guimarães era colocar um ponto final, o resultado foi bem mais próximo de reticências. A despedida da mansão onde viveu com Carlinhos Maia teve emoção, exposição, tensão… e uma boa dose de indecisão escancarada ao público.

Antes do adeus, o ex-casal viveu uma espécie de “último capítulo digno de novela”: passaram uma semana inteira juntos no mesmo imóvel, assumiram recaídas e não esconderam que as noites foram, digamos, bem mais intensas do que uma simples convivência de ex. Resultado? Fãs confusos, esperançosos e, claro, atentos a cada detalhe.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

E os detalhes vieram — principalmente na conversa entre os dois.

Durante os stories, Carlinhos Maia chegou a comentar que já perdeu as contas de quantas vezes Lucas foi embora da casa e quantas despedidas os dois já protagonizaram. Foi aí que Lucas fez questão de marcar posição… ou pelo menos tentar: disse que dessa vez era diferente. Mas o tom, para muitos, não soou tão convincente assim.

Em outro momento, Carlinhos levantou uma reflexão direta: será que, ao longo dos 16 anos, os dois tiveram mais erros do que acertos? Lucas respondeu tentando equilibrar, dizendo que houve de tudo, mas logo depois deixou escapar que, na visão dele, os erros do ex pesaram mais para o fim da relação. Aquela sinceridade que vem com um leve gosto de alfinetada.

E teve mais.

Quando Lucas mencionou que pretende revelar ao público o verdadeiro motivo da demora para comprar seu novo imóvel em Alagoas, Carlinhos foi direto: pediu, sem rodeios, para que ele não expusesse esse momento do passado. Um pedido claro, quase um alerta — e que só aumentou o mistério em torno da história.

Mesmo falando em recomeço, Lucas deixou sinais contraditórios. Levou boa parte dos seus pertences, mas deixou outros na mansão — detalhe que não passou despercebido e que, para muitos, soa como um elo ainda não totalmente rompido.

Em um dos trechos mais comentados, Lucas afirmou que ficaria de olho nas pessoas que se aproximarem de Carlinhos dali para frente e soltou uma frase forte: disse que, se quisesse, poderia interferir na vida do ex. Logo depois, amenizou dizendo que o sentimento era recíproco. Intenso? Sem dúvida. Resolvido? Nem tanto.

Também houve espaço para espiritualidade. Lucas afirmou que, após dias de oração e “joelho no chão”, estava deixando a casa com boas energias e com a sensação de ter feito sua parte na relação — quase como um fechamento… ainda que emocionalmente instável.

Já Carlinhos Maia manteve um tom mais leve em alguns momentos, focado em registrar a despedida e reforçar a tentativa de uma amizade daqui pra frente. Mas, nas entrelinhas, ficou claro: nem tudo ali está totalmente resolvido.

No fim, a mudança de Lucas para seu novo lar em Alagoas marca, sim, um passo importante. Mas a despedida… essa foi tudo, menos definitiva.

Porque quando tem recaída recente, conversa atravessada e sentimento à flor da pele, o ponto final vira só mais uma vírgula na história.