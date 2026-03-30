Veja quem foram os premiados no Melhores do Ano 2026

A noite do dia 29 de março de 2026 foi de celebração na TV Globo, mas também de movimentações que vão além do óbvio. O tradicional “Melhores do Ano”, exibido no Domingão com Huck, teve como grande protagonista a novela “Três Graças”, que simplesmente dominou as principais categorias — e, claro, virou assunto nas redes.

Assinada por Aguinaldo Silva, a trama levou o prêmio de Novela do Ano e ainda colocou seus protagonistas no topo. Grazi Massafera venceu como Melhor Atriz por sua Arminda, enquanto Murilo Benício garantiu o troféu de Melhor Ator com o personagem Santiago Ferette.

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Nos coadjuvantes, Paolla Oliveira e Alexandre Nero também marcaram presença com vitórias por “Vale Tudo”, enquanto Alana Cabral brilhou como Revelação.

Entre as séries, “Pablo e Luisão” levou o título principal, com Dira Paes sendo premiada, e Jaffar Bambirra se destacando por “Dias Perfeitos”.

Outras categorias também deram o que falar. Tatá Werneck venceu no humor, Alex Escobar levou no esporte, Simone Mendes venceu na música e César Tralli se destacou no jornalismo.

A premiação ainda chamou atenção pela presença de nomes de outras emissoras, como Léo Dias, da Band, e Sônia Abrão, da RedeTV!, reforçando uma estratégia de integração entre mídias que vem sendo estimulada por Luciano Huck.

Agora, sem rodeios, confira a lista dos premiados:

— Novela do Ano: “Três Graças”

— Atriz de Novela: Grazi Massafera

— Ator de Novela: Murilo Benício

— Série do Ano: “Pablo e Luisão”

— Atriz de Série: Dira Paes

— Ator de Série: Jaffar Bambirra

— Atriz Coadjuvante: Paolla Oliveira

— Ator Coadjuvante: Alexandre Nero

— Revelação: Alana Cabral

— Humor: Tatá Werneck

— Esporte: Alex Escobar

— Música do Ano: Simone Mendes

— Jornalismo: César Tralli