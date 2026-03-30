Veja quem foram os premiados no Melhores do Ano 2026

A noite do dia 29 de março de 2026 foi de celebração na TV Globo, mas também de movimentações que vão além do óbvio. O tradicional “Melhores do Ano”, exibido no Domingão com Huck, teve como grande protagonista a novela “Três Graças”, que simplesmente dominou as principais categorias — e, claro, virou assunto nas redes.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Assinada por Aguinaldo Silva, a trama levou o prêmio de Novela do Ano e ainda colocou seus protagonistas no topo. Grazi Massafera venceu como Melhor Atriz por sua Arminda, enquanto Murilo Benício garantiu o troféu de Melhor Ator com o personagem Santiago Ferette.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Nos coadjuvantes, Paolla Oliveira e Alexandre Nero também marcaram presença com vitórias por “Vale Tudo”, enquanto Alana Cabral brilhou como Revelação.
Entre as séries, “Pablo e Luisão” levou o título principal, com Dira Paes sendo premiada, e Jaffar Bambirra se destacando por “Dias Perfeitos”.
Outras categorias também deram o que falar. Tatá Werneck venceu no humor, Alex Escobar levou no esporte, Simone Mendes venceu na música e César Tralli se destacou no jornalismo.
A premiação ainda chamou atenção pela presença de nomes de outras emissoras, como Léo Dias, da Band, e Sônia Abrão, da RedeTV!, reforçando uma estratégia de integração entre mídias que vem sendo estimulada por Luciano Huck.
Agora, sem rodeios, confira a lista dos premiados:
— Novela do Ano: “Três Graças”
— Atriz de Novela: Grazi Massafera
— Ator de Novela: Murilo Benício
— Série do Ano: “Pablo e Luisão”
— Atriz de Série: Dira Paes
— Ator de Série: Jaffar Bambirra
— Atriz Coadjuvante: Paolla Oliveira
— Ator Coadjuvante: Alexandre Nero
— Revelação: Alana Cabral
— Humor: Tatá Werneck
— Esporte: Alex Escobar
— Música do Ano: Simone Mendes
— Jornalismo: César Tralli