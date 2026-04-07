Descobrimos! Cirurgia afasta Carlinhos Maia da internet

Há uma semana afastado das redes sociais e sem postar nada que exponha sua imagem, Carlinhos Maia virou assunto e preocupação entre seguidores, o silêncio repentino acendeu alertas e abriu espaço para todo tipo de especulação, desde uma possível depressão até um romance secreto longe dos holofotes, mas a coluna do Sodré não sossegou até descobrir o que realmente estava por trás desse sumiço estratégico.

Fontes próximas ao influenciador revelaram o segredo que ninguém sabia, Carlinhos passou por um procedimento estético e decidiu dar uma repaginada no visual aos 35 anos, o escolhido da vez foi o mini lifting facial, técnica cada vez mais popular entre famosos que buscam rejuvenescimento sem mudanças radicais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O mini lifting, considerado menos invasivo que o lifting tradicional, atua principalmente no terço médio e inferior do rosto, reposiciona tecidos profundos, remove excessos de pele e suaviza a flacidez, tudo isso com incisões menores, geralmente próximas às orelhas, o que garante cicatrizes discretas, recuperação mais rápida e um resultado mais natural, aquele tipo de mudança que chama atenção, mas não entrega facilmente o que foi feito.

Nos bastidores, o afastamento faz parte do processo, já que o pós-operatório exige cuidados e descrição, evitando exposição enquanto a cicatrização ainda está em andamento, mas a ausência tem prazo para acabar, a expectativa é que dentro de uma semana o influenciador volte aos poucos às redes sociais, já exibindo o resultado do procedimento.

Enquanto isso, fica o aprendizado básico do mundo dos famosos, quando o silêncio aparece, pode apostar que vem novidade por aí, e nesse caso, vem com direito a novo visual e, claro, ainda mais engajamento.