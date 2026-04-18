Troféu Imprensa celebra os 75 anos da TV brasileira em edição histórica e repleta de emoção

A 56ª edição do Troféu Imprensa foi gravada nesta terça-feira, 15 de abril, reunindo grandes nomes da televisão e do entretenimento em uma noite dedicada à história da TV brasileira. Em um ano simbólico, a premiação integra as comemorações pelos 75 anos da televisão brasileira e será exibida no domingo, 26 de abril, às 19h15 (de Brasília), com transmissão simultânea pelo SBT e pelo Disney+.

Com apresentação de Patricia Abravanel e Celso Portiolli, o evento mantém vivo o legado de Silvio Santos e segue como um dos principais reconhecimentos da televisão nacional.

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Celso Portioli e Patricia Abravanel (foto: Fotos: Lourival Ribeiro/SBT e Rogerio Pallatta/SBT))

A cerimônia contou com a presença de artistas, jornalistas e personalidades que marcaram diferentes gerações da TV. Entre os convidados estiveram Alexandre Nero, Ana Maria Braga, Danilo Gentili, Dudu Camargo, Erick Jacquin, Galvão Bueno, Glória Pires, Helena Rizzo, Henrique Fogaça, Luciano Huck, Sandra Annenberg, Silvinha Abravanel, Simone Mendes, Tiago Barnabé e William Bonner, que participaram da noite para receber troféus de edições anteriores e foram homenageados.

O júri desta edição, responsável por definir os vencedores do Troféu Imprensa, foi formado por Chico Barney, Sonia Abrão, Hugo Gloss, José Armando Vannucci, Fábia Oliveira, Fabrício Pelegrino, Keila Jimenez e Felipeh Campos.

Como já é tradição, o público também participou da premiação para eleger os melhores do último ano. Após duas etapas de votação, os três finalistas de cada categoria chegaram à fase decisiva. O mais votado pelos internautas garantiu o Troféu Internet, enquanto os vencedores do Troféu Imprensa foram escolhidos pelo júri especializado.

As categorias que premiaram os melhores de 2025 foram: “Melhor Novela”, “Melhor Programa de Auditório”, “Melhor Jornal”, “Melhor Atriz”, “Melhor Ator”, “Melhor Apresentadora”, “Melhor Apresentador”, “Melhor Game Show”, “Melhor Reality”, “Melhor Programa Diário”, “Melhor Conteúdo Infantil”, “Melhor Cantora”, “Melhor Cantor”, “Melhor Música”, “Revelação do Ano” e “Comercial do Ano”.

Outra novidade da premiação será a escolha do vencedor do prêmio “Melhor Comercial do Brasil”, realizada durante o Troféu Imprensa, reconhecendo o filme publicitário mais criativo de 2025. Os três finalistas são:

“Defesa”, da Almap BBDO para a Amstel; “Álbum de Fotos”, da Almap BBDO para O Boticário; e “Casa Conectada”, da Galeria para a Vivo. A escolha do vencedor será feita por cinco jurados do mercado publicitário, a partir de uma shortlist definida por um júri técnico composto por 12 profissionais do setor. Além do troféu, os premiados ganharão uma viagem para o Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions.