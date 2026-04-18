Por que relógios de alto luxo custam mais caros no Brasil: a estrutura tributária por trás do preço

A diferença de preço de relógios de luxo entre mercados internacionais e o Brasil costuma ser atribuída, de forma simplificada, à margem das marcas ou ao posicionamento das boutiques. No entanto, uma análise mais detalhada revela que o principal fator por trás dessa distorção está na estrutura tributária aplicada à importação.

O Rolex Submariner Date ref. 126610LN, modelo icônico em aço com mostrador preto, é vendido por US$ 10.300 em uma boutique oficial em Nova York. No Brasil, o mesmo modelo é comercializado por aproximadamente R$ 71.300, o equivalente a cerca de US$ 12.850 considerando um câmbio de R$ 5,55. A diferença direta, de 24,8%, pode sugerir uma variação controlada.

Essa leitura, porém, não reflete o custo real de internalização do produto no país.

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Quando o mesmo relógio é adquirido nos Estados Unidos e importado formalmente para o Brasil, a incidência de tributos ocorre de forma cumulativa, elevando significativamente o custo final da operação.

O primeiro impacto ocorre com o Imposto de Importação, de 60%, aplicado sobre o valor aduaneiro, que inclui o preço do produto somado a frete e seguro. Considerando um valor total de US$ 10.450, o imposto chega a US$ 6.270.

Na sequência, incide o IPI de 20%, calculado sobre a soma do valor aduaneiro e do Imposto de Importação, resultando em US$ 3.344. Em paralelo, o PIS e a Cofins-Importação, com alíquota combinada de 11,65%, adicionam mais US$ 1.949.

O ICMS, com alíquota de 25% em São Paulo, é aplicado por dentro, o que eleva ainda mais a base de cálculo. Nesse caso, o imposto alcança aproximadamente US$ 7.271. Soma-se ainda o IOF de 6,38% sobre a operação cambial, equivalente a US$ 667.

O total de tributos chega a US$ 19.501, levando o custo final do relógio para cerca de US$ 29.951, ou R$ 166.230. O valor representa um acréscimo próximo de 190% em relação ao preço original praticado nos Estados Unidos.

Para Renan Bastos, essa estrutura não pode ser analisada apenas como uma questão de preço, mas como um fator que influencia o funcionamento do próprio mercado.

“O preço no Brasil não reflete apenas o produto. Ele reflete uma estrutura tributária que impacta diretamente acesso, liquidez e comportamento de compra. Isso altera a forma como o mercado se organiza.”

A partir dessa lógica, a diferença observada nas boutiques brasileiras passa a ter outra interpretação.

Apesar do preço final mais elevado em comparação ao mercado americano, a operação local não absorve integralmente essa distorção. Ao atuar com escala, negociação de classificação fiscal e otimização de processos, a operação brasileira consegue reduzir parcialmente o impacto unitário.

A decomposição do valor de R$ 71.300 indica que aproximadamente R$ 31.000 correspondem ao custo do produto dentro da estrutura global da marca, cerca de R$ 31.500 estão relacionados a tributos e aproximadamente R$ 8.800 representam margem operacional e custos locais.

Nesse contexto, o preço praticado no Brasil não decorre de uma ampliação de margem, mas da necessidade de absorver uma carga tributária elevada dentro de uma estrutura de distribuição formal.

Segundo Renan da Rocha Gomes Bastos, esse cenário produz efeitos indiretos sobre o mercado.

“Quando o custo de entrada é elevado, o mercado tende a buscar alternativas. Isso fortalece o mercado secundário, aumenta operações internacionais e cria um ambiente onde o preço local nem sempre é a principal referência.”

A consequência é um deslocamento parcial da formação de preço. Embora a boutique continue sendo o canal oficial, o mercado passa a considerar referências externas, especialmente em segmentos com alta liquidez global.

Esse fenômeno também contribui para a expansão de canais paralelos, como compras no exterior e revenda entre particulares, além de reforçar a relevância de plataformas internacionais no processo de decisão.

Do ponto de vista estrutural, a tributação elevada atua como um elemento que não apenas encarece o produto, mas redefine o comportamento do consumidor e a dinâmica do mercado.

Em um setor cada vez mais conectado globalmente, o preço deixa de ser apenas local e passa a ser comparado em escala internacional.

E, nesse cenário, a diferença entre mercados não representa apenas uma variação de valor, mas um fator que influencia diretamente acesso, liquidez e a própria forma como o luxo é consumido no país.