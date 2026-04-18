Novo affair? Gui Napolitano é flagrado com loira misteriosa em clima de romance

O ex-BBB Guilherme Napolitano voltou a chamar atenção, desta vez longe dos reality shows e bem no meio da noite carioca, o influenciador foi visto acompanhado de uma loira misteriosa em um bar na Barra da Tijuca, e o clima entre os dois estava longe de ser apenas amizade

Entre conversas ao pé do ouvido, troca de olhares e muita proximidade, os dois curtiram a sexta-feira em um clima que entregava romance no ar, sem qualquer preocupação em disfarçar, quem estava por perto garante que o entrosamento era evidente, o suficiente para levantar suspeitas de um novo affair na área

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Para quem acompanha, não é surpresa que o coração de Gui esteja em evidência novamente, o ex-BBB, que viveu um relacionamento bastante comentado com Gabi Martins dentro do Big Brother Brasil 20, já coleciona uma sequência de romances que deram o que falar, embora nem todos tenham tido final feliz

Nos últimos tempos, no entanto, o influenciador vinha adotando uma postura mais discreta quando o assunto é vida amorosa, mas ao que tudo indica, a fase reservada pode estar com os dias contados, resta saber se a loira misteriosa é só mais um capítulo passageiro ou o início de uma nova história para o galã que adora surpreender fora das câmeras