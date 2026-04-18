Carlinhos Maia aposta em retoque no visual para segurar aparência jovial

O influenciador Carlinhos Maia voltou a movimentar as redes sociais ao assumir, sem rodeios, que passou por novos procedimentos estéticos na tentativa de manter uma aparência mais jovem, aos 34 anos, o humorista decidiu encarar pela segunda vez intervenções cirúrgicas, desta vez focadas na região do rosto e também no nariz, o que rapidamente virou assunto entre seguidores e curiosos de plantão

Carlinhos Maia (foto: Reprodução Instagram)

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Depois de dias alimentando o suspense e levantando teorias entre fãs, Carlinhos resolveu abrir o jogo e mostrou detalhes de todo o processo, do pré-operatório à recuperação, sem economizar nas imagens e relatos, como já é de costume, o influenciador transformou o momento íntimo em conteúdo, dividindo opiniões entre quem apoia a transparência e quem questiona o excesso de intervenções

Nos bastidores, o que se comenta é que a busca por uma versão mais “lapidada” de si mesmo não é novidade no universo das celebridades, mas no caso de Carlinhos, tudo ganha proporções maiores, afinal, cada passo vira espetáculo, cada mudança vira pauta, e cada decisão estética vira debate público, resta saber até onde vai essa corrida contra o tempo — e contra o espelho