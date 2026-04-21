Fãs de Ana Paula Renault dominam a porta da Globo e transformam final do BBB 26 em espetáculo à parte

Desde as primeiras horas desta terça-feira, o clima em frente aos estúdios da TV Globo já não era de simples expectativa, era praticamente de carnaval fora de época, com direito a gritos, cartazes e uma energia que só reality show raiz consegue provocar. Os fãs de Ana Paula Renault chegaram cedo, ocuparam espaço e fizeram questão de mostrar que, se depender de torcida, a sister já saiu com o cheque na mão.

A grande final do Big Brother Brasil 26 acontece ao vivo nesta noite e coloca frente a frente três perfis bem distintos, Ana Paula Renault, Tia Milena e Juliano Floss disputam o prêmio nada modesto de 5,5 milhões de reais, um valor que, convenhamos, transforma qualquer amizade em teste de resistência.

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Nas redes sociais, o favoritismo de Ana Paula Renault já virou praticamente consenso entre seus admiradores, que não economizam nos mutirões e tampouco nas declarações apaixonadas. Desde o início do confinamento, a sister conquistou o público com seu jeito direto, sem rodeios, e, claro, com aquela pitada de polêmica que o brasileiro adora assistir, mesmo quando finge que não.

Enquanto isso, Tia Milena e Juliano Floss correm por fora, tentando equilibrar estratégia e carisma para não serem engolidos pelo fenômeno que se formou do lado de fora da casa. Resta saber se a força das ruas vai se confirmar nas urnas virtuais ou se o público, como já fez outras vezes, vai surpreender no último segundo, porque em se tratando de BBB, o roteiro sempre tem espaço para uma reviravolta digna de novela das nove.