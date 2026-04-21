Ana Maria Braga tomará café ao vivo com vencedor do BBB 26, mas muda tradição e surpreende ao ir ao Rio

Pela primeira vez em anos, o tradicional café da manhã de Ana Maria Braga vai ganhar um novo cenário e, convenhamos, um tempero extra de espetáculo. A apresentadora decidiu sair do conforto de seu estúdio em São Paulo e embarcar rumo ao Rio de Janeiro para receber, ao vivo, o grande vencedor do Big Brother Brasil 26.

A mudança, que já deu o que falar nos bastidores, foi anunciada pela própria loira durante seu programa nesta terça-feira, enquanto comentava a aguardada final do reality. Conhecida por receber eliminados para aquele café da manhã quase terapêutico, Ana Maria Braga resolveu elevar o nível e transformar o encontro com o campeão em um verdadeiro evento televisivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Do outro lado, a disputa segue acirrada e com cara de decisão imprevisível. Ana Paula Renault, Tia Milena e Juliano Floss protagonizam uma das finais mais comentadas dos últimos tempos, com torcidas engajadas e muita tensão no ar.

Agora, além do prêmio milionário, tem mais um atrativo em jogo, o privilégio de sentar frente a frente com Ana Maria Braga em um café ao vivo que promete mais do que pão na chapa e conversa leve, promete repercussão, análise afiada e, claro, aquele toque de sinceridade que o público já conhece bem. Porque se tem uma coisa que não costuma faltar nesse encontro, é pergunta que muita gente evitaria responder.