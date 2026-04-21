De Gurupi para Goiânia: Tyago e Gabriel vivem nova fase, lançam "Dói" e reforçam nome entre as revelações do sertanejo

Naturais de Gurupi, no Tocantins, e hoje morando em Goiânia, Tyago e Gabriel seguem acelerando a própria trajetória no sertanejo e consolidando uma nova fase da carreira. A dupla, formada por irmãos, carrega as raízes tocantinenses na identidade artística e vem ampliando espaço no mercado com uma mistura de sertanejo, forró e piseiro, além de forte presença nas redes sociais e nas plataformas digitais.

A caminhada profissional da dupla começou em 2019, ainda nos barzinhos da cidade natal. De lá para cá, Tyago e Gabriel transformaram o sonho em projeto, investiram em repertório próprio, audiovisual e novos lançamentos, até chegarem a um momento de maior projeção fora do Tocantins. Mesmo com a mudança para Goiânia, os artistas mantêm o vínculo com o estado como parte central da própria história. Em fala já publicada sobre essa trajetória, Tyago resumiu esse sentimento ao dizer que eles “sempre voltamos ao Tocantins, que é a nossa casa”.

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A nova faixa lançada nesta semana é “Dói”, anunciada pela própria dupla para o dia 17 de abril, com divulgação nas plataformas digitais e nas redes sociais. O lançamento chega como mais um movimento de afirmação desse novo momento, em que Tyago e Gabriel apostam em músicas com potencial de alcance popular sem abrir mão da identidade que os aproximou do público tocantinense.

Ao longo da carreira, a dupla também construiu um repertório que ajudou a ampliar sua visibilidade, com trabalhos como o EP “Delivery do Amor”, os singles “Manual”, “Perigo pra Sociedade” e “Botada no Colchão”, além de faixas e projetos que reforçaram o nome dos artistas no cenário regional e digital, como “Povo do Tocantins”, “Sem Condição”, “Medley dos TEG” e “Toca pra Frente”.

Entre as parcerias já feitas pela dupla, estão o feat com Bruno e Rafa em “Povo do Tocantins”, uma música que valorizou as origens dos cantores e ganhou força entre o público do estado, além da participação em “Inquilina de Violeiro”, com Vitória Alves.

Hoje, Tyago e Gabriel se apresentam com uma proposta que mistura juventude, regionalidade e apelo popular. Em outro momento da trajetória recente, Gabriel destacou a fase positiva vivida pela dupla e afirmou que eles estão felizes com tudo o que vem acontecendo. A declaração ajuda a traduzir o momento dos irmãos, que saíram do interior do Tocantins, atravessaram fronteiras e agora tentam consolidar de vez o nome no mercado sertanejo nacional.

Com origem em Gurupi, base atual em Goiânia e um público que cresce a cada lançamento, Tyago e Gabriel seguem transformando a própria história em vitrine para o Tocantins dentro da música brasileira.