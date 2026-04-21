Todos os participantes do BBB 26 já estão em um hotel para a grande final, inclusive os eliminados

A movimentação para a grande final do Big Brother Brasil 26 já começou longe das câmeras, mas nem por isso com menos tensão. Todos os ex-participantes da edição estão reunidos em um hotel próximo aos estúdios da TV Globo, prontos para reviver alianças, trocar olhares atravessados e, claro, marcar presença no momento mais aguardado do reality.

O clima, segundo quem circula pelos corredores, é aquele velho conhecido do público, mistura de festa com acerto de contas mal resolvidas, porque se dentro da casa já tinha faísca, do lado de fora o roteiro promete capítulos ainda mais intensos.

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Mas nem todo mundo foi convidado para esse “reencontro de milhões”. O único nome que ficou de fora foi o de Pedro Henrique, expulso do programa após um caso de assédio envolvendo Jordana, situação que repercutiu fortemente e acabou selando sua saída definitiva da edição.

Enquanto isso, os demais brothers e sisters seguem hospedados próximos ao Projac, prontos para aparecer ao vivo e, quem sabe, roubar um pouco da cena na final que promete ser uma das mais comentadas dos últimos tempos. Porque se tem uma coisa que o BBB nunca decepciona, é a capacidade de transformar reencontros em verdadeiros espetáculos.